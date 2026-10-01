Srbija će protiv Njemačke imati i Srbina na drugoj strani, Aleksandra Pavlovića u dresu domaćina. Nije on prvi Srbin koji igra za neku drugu državu, bilo ih je bar 10.

Izvor: Tobias Wentzell / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija igra sa Njemačkom od 20:45, a na tom meču će se našem timu suprotstaviti i igrači sa ovih prostora! Nije ovo čak ni prvi put da Srbin igra za Njemačku, a nije ni prvi put da neki igrači srpskog porijekla nastupaju za druge selekcije.

Koga je Srbija mogla da ima, a nije? Koga su joj oteli, koga je jednostavno previdjela, a ko se predomislio? Lista je dugačka i ima nekih jako, jako velikih imena!

Njemačka - Od Marina do Pavlovića

Vidi opis 10 fudbalera koji su odbili Srbiju: Jedan večeras udara na nju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/IMAGO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Sada će se Srbiji na megdanu naći Aleksandar Pavlović. Zadnji vezni Bajerna bi itekako poslužio srpskom timu, ali on već ima 15 nastupa za Nemačku i jedan postignuti gol. Propustila je Njemačka da ga zove u omladinske selekcije, a kada je dobio šansu u Bajernu odmah su ga zvali u seniore. Od oca Srbina i majke Njemice, Aleksandar je poslije dva meča u U20 timu "pancera" odmah uskočio u prvu ekipu i sada bi mogao da zaigra baš protiv Srbije.

"Želim da se zahvalim FSS-u koji je uložio veliki trud. U mojim grudima kucaju dva srca. Moja majka je Njemica, otac Srbin. Zbog toga ovu odluku ne bi trebalo da tumačite kao da je protiv Srbije, nego u korist Njemačke. Rođen sam i odrastao sam u Minhenu, cijelu karijeru sam u Bajernu. Jedva čekam da zaigram za Njemačku", rekao je Pavlović.

Naravno prvi koji je izabrao Njemačku prije Srbije bio je Marko Marin. Kao veliki talenat Borusije Menhengladbajh rano je zaigrao za A tim, igrao je čak protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu, a roditelji su mu se iz Bosanske Gradiške preselili u Njemačku.

"Volim Srbiju, ali ne žalim što nisam igrao za reprezentaciju. Djetinjstvo sam proveo u Njemačkoj i igrao sam za mlađe selekcije i bilo je logično da igram i za seniorsku. Nikad nisam razmišljao o Srbiji niti me neko iz tamošnjeg saveza kontaktirao", izjavio je Marin prije desetak godina.

Austrija "otela" pola tima

Sada već i vrapci na grani znaju priču o tome kako je Marko Arnautović hteo da igra za Srbiju, ali ga niko nije zvao. Postao je legenda, najbolji strijelac nacionalnog tima, igrač sa najviše nastupa i neko ko je uvijek bolje igrao za zemlju nego za klub.

Da ne bude malo jedan, dva napadača nam je uzela Austrija. Drugi je "novi Žigić" kako ga nekada zovu Saša Kalajdžić. Momak srpskih korijena je svašta proživeo u zadnje vrijeme, ali se vratio i uzeo titulu sa LASK-om, a u reprezentaciji Austrije ima 27 mečeva i 6 golova.

100 mečeva ravno ima i Aleksandar Dragović za koga djeluje da je njegova reprezentativna karijera gotova, a sada se pojavio novi Srbin u timu Austrije. Vasilije Marković je debiotvao protiv tzv. Kosova i tu je rekao da o Srbiji više ne razmišlja.

"Trebali li još uvijek da pričamo o Srbiji ili je to...", pitali su austrijski novinari, na šta je Marković kratko rekao: "Ne, zapravo ne. Sve je jasno."

Španija nije mnogo vidjela Krkića i Bajčetića

Vidi opis 10 fudbalera koji su odbili Srbiju: Jedan večeras udara na nju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cody Froggatt / Zuma Press / Profimedia, Cody Froggatt / Zuma Press / Pro Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Cody Froggatt / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ali Srbija nije uopšte. Na kraju je Bojan Krkić Perez ostao na tom jednom meču za "A" selekciju Španije, a odbio je poziv Radomira Antića da igra za Srbiju 2008. godine.

"Počastvovan sam pozivom Radomira Antića da zaigram za Srbiju, ali ja sam Španac i igraću samo za špansku selekciju, uvjeren sam da ću dobiti poziv", rekao je Krkić još sada davne 2008. godine, da bi se potom pokajao: "Imam srpske krvi, po nekoliko nedelja kao dijete sam provodio u Beogradu sa roditeljima. Prije nego što sam počeo da igram za Barselonu svake godine sam dolazio, a onda nisam mogao zbog utakmica. Ipak, sada dugo nisam vježbao srpski i ne mogu dobro da ga pričam". Postigao sam 10 golova u prvoj sezoni u Primeri i već su svi počeli da pričaju 'Ovo je novi Mesi'. Tu ništa ne možeš da promijeniš... Znam svoje kvalitete i da nisam Mesi, ja sam Bojan."

Nekih 15-ak godina kasnije u timu Liverpula pojavio se Stefan Bajčetić rođen u Vigu, sin nekadašnejg fudbalera Crvene zvezde Srđana Bajčetića. Ipak, iako je za sada odbio pozive u tim Srbije, on i dalje nije debitovao za Špance, igrao je samo za U18 i U21 tim, pa tu i ima nade.

Brazilski Srbin koji se predomislio

Vidi opis 10 fudbalera koji su odbili Srbiju: Jedan večeras udara na nju Brazilski štoper srpskog porekla Lijanko Vojnović, želja Partizana. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA-EFE/JOACO GUILHERME Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AGIF / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pacific Press / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Paul Dennis/TGS Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: EPA, Jose Jacome/EFE Br. slika: 7 7 / 7

Lijanko Vojinović! Štoper koji je na vrhuncu karijere stigao čak i do Premijer lige predomišljao se. On se 2016. pojavio kao opcija za srpski tim i odigrao je nekoliko mečeva za U19 tim Srbije. Sada 29-godišnji štoper Atletiko Mineira sa iskustvom igranja za Torino, Bolonju i Sautempton je potom igrao za U20 i U23 timove Brazila i sva je prilika ostaće bez nastupa u seniorskoj konkurenciji.

Miloš iz Vrbasa sa 14 rekao ne

Vidi opis 10 fudbalera koji su odbili Srbiju: Jedan večeras udara na nju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Srbiji bi lijevi bek na vrhunskom nivou baš legao, ali Miloš Kerkez neće da igra za "orlove". Iako je rođen u Vrbasu, iako je tu odrastao od malih nogu je znao da će igrati za Mađarsku, Igrao je za U17 i U2‚1 tim, a za seniorsku reprezentaciju ima već 34 nastupa.

"Mađarska je uvijek bila prva! To su htjeli moj otac i baka Mađarica, a poslije sam i ja, tako da nije postala nikakva sumnja. Veoma mlad sa 14 godina, odlučio sam da, kada dođe taj trenutak u karijeri, budem dio reprezentacije Mađarske. Da ne govorim o tome da me Srbija nikada nije kontaktirala, ali Mađarska jeste kada sam imao 15 godina. Ovdje me poštuju, kao i moju porodicu, to nikada neću zaboraviti. Ni tada me Srbija nije zvala, a ni sada. Raspitivali su se preko nekih ljudi, ali mene lično niko nikada nije zvao. Mađarska mi pokazuje veliko poštovanje i to mi se sviđa. Odmalena su mojoj porodici iz Mađarske davali veliko poštovanje i to je za mene nezaboravno, pa želim da vratim duplo", rekao je on.

(MONDO, N.L.)