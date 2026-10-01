Nik Mujanović: "Dedovi i nane su iz Velike Kladuše, ali ja nemam puno kontakta sa Bosnom"

Slovenački odbojkaš Nik Mujanović ponovo je pričao o svojim korijenima i tome koliko ima kontakta sa Bosnom i Velikom Kladušom.

Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia

Slovenija je odigrala još jedno sjajno takmičenje, ali je na kraju završila kao četvrta na Evropskom prvenstvu u odbojci. Tim u kome se istakao polivalentni Nik Mujanović je nakon osvajanja bronze u Ligi nacija uspjela da dođe na korak od medalje na Euru. Žao je Mujanoviću što ovoga puta nije bilo medalje.

"Moglo je biti bolje. Dobro je, naravno, ali nekako ostaje žal za medaljom. Mislim da smo cijelo prvenstvo igrali dobro. I utakmica protiv Finske bila je veoma borbena i kvalitetna, ali eto, nedostajalo nam je malo sreće da osvojimo bronzu", rekao je Mujanović za "Sportsport.ba".

Što se tiče svoje igre on je naglasio da mu još nedostaje konstantnost i da kada to uspe da postigne, uspjeće da bude na najvišem mogućem nivou.

"Mislim da će svake godine biti sve bolje. Ono što mi nedostaje jeste konstanta. Prve godine sam igrao nešto slabije, a onda sam uhvatio ritam. Isto tako, u klubovima sam uspio uhvatiti pravi ritam. Bilo je utakmica u kojima sam mogao bolje, ali kako godine prolaze, nadam se da ću biti sve bolji i bolji", rekao je Nik Mujanović.

Šta je sa Bosnom i Mujanovićem?

"Mama i tata ne vole da pričaju o tome da mi je porijeklo iz Bosne. Ne znam zašto… Meni je normalno. Tata je rođen u Bosni, sa četiri godine je stigao u Sloveniju", rekao je Nik Mujanović u nedavnom intervjuu za "Meridian sport", a sada je otrkrio i bliže detalje o porijeklu svoje porodice.

Zapravo su mu i mama i tata poreklom iz Velike Kladuše, mada su imali vrlo malo dodira sa rodnim krajem. Praktično su cijeli život u Sloveniji.

"Nemam puno kontakta sa Bosnom. Moji roditelji su iz Velike Kladuše. Kada sam bio mali, išao sam u Bosnu i imam tamo određenu rodbinu. Međutim, kako sam bio stariji, sve smo manje išli, tako da su se i ti kontakti vremenom izgubili. Tata je imao četiri godine kada je došao u Sloveniju, dok je majka rođena u Sloveniji. Ipak, oba roditelja su porijeklom iz Velike Kladuše. I dedovi i nane su takođe iz Velike Kladuše."

Odbojkaš na tatu

Izvor: Dominika Chmura/ArenaAkcji / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegov otac Šemso bio je vrlo dobar odbojkaš, međutim on je i sam rekao da svog sina nije forsirao da se bavi odbojkom.

"Otac Šemso je igrao odbojku u Sloveniji i nastupao za dobre ekipe. Međutim, roditelji me nisu forsirali. Trenirao sam košarku, malo sam igrao i fudbal, a onda sam u jednom trenutku odlučio da se bavim odbojkom. To je bila moja odluka. Na kraju je odbojka bila moj izbor."