Miloš Kos oduševljen atmosferom u Banjaluci: Bilo je uživanje igrati punom "Boriku"

Rukometaš Partizana Miloš Kos podijelio je utiske nakon utamice u punoj dvorani u Banjaluci, istakavši sjajnu atmosferu i podršku navijača oba kluba na Svesrpskom kupu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Partizan je odbranio pehar na jubilarnom 10. Svesrpskom kupu u dvorani "Borik", u kojoj su se našle pristalice oba kluba i koje su zdušno navijale svih 60 minuta.

Pored podrške Partizanovih pristalica, Miloš Kos se zahvalio i banjalučkoj publici koja je došla da podrži Borac.

"Atmosfera je bila izvanredna, stvarno hvala našim navijačima koji su došli, ali i navijačima Borca. Bilo je uživanje igrati pred ovako prepunim 'Borikom'. Nadam se da će nastaviti dolaziti i podržavati Borac u prvenstvu i evropskim utakmicama", rekao je reprezentativac Srbije, inače iz Kozarske Dubice.

Crno-bijele sada očekuje dvomeč protiv mađarskog Vesprema u Ligi šampiona, u koju su se vratili nakon 13 godina.

"Veliki je period 13 godina, ali dobro je što Srbija ponovo ima predstavnika u Ligi šampiona i što se vraćamo na rukometnu mapu. Žrijeb nas nije mazio, očekuje nas dvomeč protiv Vesprema. Treba da pokažemo zube, pogotovo u Beogradu, da im stavimo do znanja da neće lako igrati sa nama i da ostavimo srce na terenu".

Kos se osvrnuo i na lični period iza sebe, koji su obilježile povrede u Bundesligi, zbog čega mu je dolazak u Partizan bio korak ka stabilizaciji forme.

"Između mene i terena stajale su povrede. Prošle sezone u Bundesligi nisam igrao sedam mjeseci zbog sitnijih i težih povreda. Sada se polako vraćam, psihički je teško, ali verujem da će sve doći na svoje i da ću ponovo zaslužiti poziv selektora za Svjetsko prvenstvo“, rekao je Kos.

Na kraju, igrač Partizana je naglasio i važnost rada sa trofejnim stručnjakom Raulom Gonzalezom, koji je ujedno i selektor Srbije.

"On je fantastičan stručnjak, jedan od najboljih na svijetu. Strpljenje koje ima sa nama i način na koji nas uči predstavlja veliki plus kako za mene, tako i za cijeli klub i reprezentaciju".

(MONDO)