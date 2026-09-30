logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Borca m:tel Mirko Mikić nakon poraza u Svesrpskom kupu: Kompletniji tim od Partizana dugo nije bio u Banjaluci

Trener Borca m:tel Mirko Mikić nakon poraza u Svesrpskom kupu: Kompletniji tim od Partizana dugo nije bio u Banjaluci

Autori Goran Arbutina Autori Nebojša Šatara
0

Trener rukometaša Borac m:tel Mirko Mikić sumirao je utiske nakon poraza od Partizana u finalnoj utakmici Svesrpskog kupa u Banjaluci.

Mirko Mikić izjava nakon poraza u Svesrpskom kupu od Partizana Izvor: Mondo/Slaven Petković

Crno-bijeli su u Boriku odbranili trofej u jubilarnom 10. "Svesrpskom kupu" - 26:37 (17:21).

Mikić je najprije sportske čestitke uputio protivniku, istakavši da je beogradski tim pokazao kvalitet i zasluženo stigao do odbrane trofeja.

"Čestitke Partizanu, stvarno odlična ekipa, puna odličnih individualaca. Igra jedan na jedan, dva na dva, brzina - stvarno imaju sve. Dugo se ne sjećam da je u 'Boriku' bila ovako kompletna ekipa, i njihova pobjeda je sasvim zaslužena“, rekao je Mikić.

Iako rezultat nije bio povoljan za banjalučki tim, šef stručnog štaba Borca uočio je i pozitivne elemente u igri svojih izabranika, naročito tokom prvog dijela meča, ali je i posebno pohvalio "Lešinare", najvatrenije pristalice koji su svih 60 minuta bodrili crveno-plave.

"Mogu biti zadovoljan sa nekih naših možda 30 minuta. Recimo, u prvom poluvremenu se vidjelo - i ja sam primijetio - da smo dali svoj maksimum. Velike zasluge za to idu i publici, posebno 'Lešinarima', koji su opet odradili ogroman dio posla što se tiče našeg motiva i podrške koju nam pružaju svaki put kada smo u Boriku“, naglasio je trener Borca.

Pred Banjalučanima je sada period priprema i spremanja za predstojeće prvenstvene izazove.

"Rezultat jeste loš, ali na nama je da se dalje spremamo za ono što nas čeka. Imamo još jednu kontrolnu utakmicu u Dubici, a onda nam 10. oktobra počinje prvenstvo. Ovdje nam dolazi Vogošća, što će nam biti imperativ pobjede od samog početka", zaključio je Mikić.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svesrpski kup Rukomet Mirko Mikić RK Borac RK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC