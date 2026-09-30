Trener rukometaša Borac m:tel Mirko Mikić sumirao je utiske nakon poraza od Partizana u finalnoj utakmici Svesrpskog kupa u Banjaluci.
Crno-bijeli su u Boriku odbranili trofej u jubilarnom 10. "Svesrpskom kupu" - 26:37 (17:21).
Mikić je najprije sportske čestitke uputio protivniku, istakavši da je beogradski tim pokazao kvalitet i zasluženo stigao do odbrane trofeja.
"Čestitke Partizanu, stvarno odlična ekipa, puna odličnih individualaca. Igra jedan na jedan, dva na dva, brzina - stvarno imaju sve. Dugo se ne sjećam da je u 'Boriku' bila ovako kompletna ekipa, i njihova pobjeda je sasvim zaslužena“, rekao je Mikić.
Iako rezultat nije bio povoljan za banjalučki tim, šef stručnog štaba Borca uočio je i pozitivne elemente u igri svojih izabranika, naročito tokom prvog dijela meča, ali je i posebno pohvalio "Lešinare", najvatrenije pristalice koji su svih 60 minuta bodrili crveno-plave.
"Mogu biti zadovoljan sa nekih naših možda 30 minuta. Recimo, u prvom poluvremenu se vidjelo - i ja sam primijetio - da smo dali svoj maksimum. Velike zasluge za to idu i publici, posebno 'Lešinarima', koji su opet odradili ogroman dio posla što se tiče našeg motiva i podrške koju nam pružaju svaki put kada smo u Boriku“, naglasio je trener Borca.
Pred Banjalučanima je sada period priprema i spremanja za predstojeće prvenstvene izazove.
"Rezultat jeste loš, ali na nama je da se dalje spremamo za ono što nas čeka. Imamo još jednu kontrolnu utakmicu u Dubici, a onda nam 10. oktobra počinje prvenstvo. Ovdje nam dolazi Vogošća, što će nam biti imperativ pobjede od samog početka", zaključio je Mikić.
Trener Borca m:tel Mirko Mikić nakon poraza u Svesrpskom kupu: Kompletniji tim od Partizana dugo nije bio u Banjaluci
(MONDO)