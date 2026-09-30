Trener rukometaša Borac m:tel Mirko Mikić sumirao je utiske nakon poraza od Partizana u finalnoj utakmici Svesrpskog kupa u Banjaluci.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Crno-bijeli su u Boriku odbranili trofej u jubilarnom 10. "Svesrpskom kupu" - 26:37 (17:21).

Mikić je najprije sportske čestitke uputio protivniku, istakavši da je beogradski tim pokazao kvalitet i zasluženo stigao do odbrane trofeja.

"Čestitke Partizanu, stvarno odlična ekipa, puna odličnih individualaca. Igra jedan na jedan, dva na dva, brzina - stvarno imaju sve. Dugo se ne sjećam da je u 'Boriku' bila ovako kompletna ekipa, i njihova pobjeda je sasvim zaslužena“, rekao je Mikić.

Iako rezultat nije bio povoljan za banjalučki tim, šef stručnog štaba Borca uočio je i pozitivne elemente u igri svojih izabranika, naročito tokom prvog dijela meča, ali je i posebno pohvalio "Lešinare", najvatrenije pristalice koji su svih 60 minuta bodrili crveno-plave.

"Mogu biti zadovoljan sa nekih naših možda 30 minuta. Recimo, u prvom poluvremenu se vidjelo - i ja sam primijetio - da smo dali svoj maksimum. Velike zasluge za to idu i publici, posebno 'Lešinarima', koji su opet odradili ogroman dio posla što se tiče našeg motiva i podrške koju nam pružaju svaki put kada smo u Boriku“, naglasio je trener Borca.

Pred Banjalučanima je sada period priprema i spremanja za predstojeće prvenstvene izazove.

"Rezultat jeste loš, ali na nama je da se dalje spremamo za ono što nas čeka. Imamo još jednu kontrolnu utakmicu u Dubici, a onda nam 10. oktobra počinje prvenstvo. Ovdje nam dolazi Vogošća, što će nam biti imperativ pobjede od samog početka", zaključio je Mikić.

Vidi opis Trener Borca m:tel Mirko Mikić nakon poraza u Svesrpskom kupu: Kompletniji tim od Partizana dugo nije bio u Banjaluci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 17 / 17

(MONDO)