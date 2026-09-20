Bruka navijača Juventusa: Okrenuli leđa i pjevali tokom minuta ćutanja za legendu

Bruka pristalica "stare dame", nije ispoštovan minut ćutanja za legendarnog Sandra Macolu.
Minut ćutanja za legendarnog Sandra Macolu pred utakmicu Serije A između Juventusa i Atalante (2:0) prekinula je manja grupa navijača "bjankonera", koji su okrenuli leđa terenu i pjevali pjesme posvećene Juventusovim legendama.
Minuti ćutanja se održavaju uoči svih utakmica Serije A ovog vikenda nakon smrti legende Intera i reprezentacije Italije, koji je preminuo u subotu u 83. godini.
La Curva della Juventus ha voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola,scandendo cori per Gaetano Scirea.— Iltorosiamonoi.com (@ILTOROSIAMONOI)September 20, 2026
Unico stadio in Italia che non ha rispettato il minuto di raccoglimento.pic.twitter.com/hVtxyyxn9z
Međutim, pojedini pripadnici Juventusove "Kurve Sud" odlučili su da okrenu leđa terenu tokom minuta ćutanja na "Alijanc stadionu". Tamo su se takođe čule i pjesme u znak sjećanja na velikane Juventusa: Gaetana Širea, Andreu Fortunata i Đanija Anjelija.
Ostatak "Alijanc stadiona" brzo je reagovao aplauzom kako bi nadjačao skandiranje sa južne tribine.
Macola se smatra jednim od najvećih italijanskih fudbalera svih vremena, ali je ostao zapamćen i po svojoj 17-godišnjoj karijeri u redovima najvećeg rivala Juventusa - Intera. Za "nerazure" je postigao 161 gol na 567 utakmica u svim takmičenjima između 1960. i 1977. godine.