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Bruka navijača Juventusa: Okrenuli leđa i pjevali tokom minuta ćutanja za legendu

Bruka navijača Juventusa: Okrenuli leđa i pjevali tokom minuta ćutanja za legendu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Bruka pristalica "stare dame", nije ispoštovan minut ćutanja za legendarnog Sandra Macolu.

Sandro Macola Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Minut ćutanja za legendarnog Sandra Macolu pred utakmicu Serije A između Juventusa i Atalante (2:0) prekinula je manja grupa navijača "bjankonera", koji su okrenuli leđa terenu i pjevali pjesme posvećene Juventusovim legendama.

Minuti ćutanja se održavaju uoči svih utakmica Serije A ovog vikenda nakon smrti legende Intera i reprezentacije Italije, koji je preminuo u subotu u 83. godini.

Međutim, pojedini pripadnici Juventusove "Kurve Sud" odlučili su da okrenu leđa terenu tokom minuta ćutanja na "Alijanc stadionu". Tamo su se takođe čule i pjesme u znak sjećanja na velikane Juventusa: Gaetana Širea, Andreu Fortunata i Đanija Anjelija.

Ostatak "Alijanc stadiona" brzo je reagovao aplauzom kako bi nadjačao skandiranje sa južne tribine.

Macola se smatra jednim od najvećih italijanskih fudbalera svih vremena, ali je ostao zapamćen i po svojoj 17-godišnjoj karijeri u redovima najvećeg rivala Juventusa - Intera. Za "nerazure" je postigao 161 gol na 567 utakmica u svim takmičenjima između 1960. i 1977. godine.

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Serija A Juventus Inter navijači

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