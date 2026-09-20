Bruka navijača Juventusa: Okrenuli leđa i pjevali tokom minuta ćutanja za legendu

Bruka pristalica "stare dame", nije ispoštovan minut ćutanja za legendarnog Sandra Macolu.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Minut ćutanja za legendarnog Sandra Macolu pred utakmicu Serije A između Juventusa i Atalante (2:0) prekinula je manja grupa navijača "bjankonera", koji su okrenuli leđa terenu i pjevali pjesme posvećene Juventusovim legendama.

Minuti ćutanja se održavaju uoči svih utakmica Serije A ovog vikenda nakon smrti legende Intera i reprezentacije Italije, koji je preminuo u subotu u 83. godini.

La Curva della Juventus ha voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola,scandendo cori per Gaetano Scirea.

Unico stadio in Italia che non ha rispettato il minuto di raccoglimento.pic.twitter.com/hVtxyyxn9z — Iltorosiamonoi.com (@ILTOROSIAMONOI)September 20, 2026

Međutim, pojedini pripadnici Juventusove "Kurve Sud" odlučili su da okrenu leđa terenu tokom minuta ćutanja na "Alijanc stadionu". Tamo su se takođe čule i pjesme u znak sjećanja na velikane Juventusa: Gaetana Širea, Andreu Fortunata i Đanija Anjelija.

Ostatak "Alijanc stadiona" brzo je reagovao aplauzom kako bi nadjačao skandiranje sa južne tribine.

Macola se smatra jednim od najvećih italijanskih fudbalera svih vremena, ali je ostao zapamćen i po svojoj 17-godišnjoj karijeri u redovima najvećeg rivala Juventusa - Intera. Za "nerazure" je postigao 161 gol na 567 utakmica u svim takmičenjima između 1960. i 1977. godine.