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"To pitajte Mistera, Alegrija": Vanja Milinković-Savić jednom rečenicom napravio haos u Italiji

"To pitajte Mistera, Alegrija": Vanja Milinković-Savić jednom rečenicom napravio haos u Italiji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Golman Napolija Vanja Milinković-Savić samo jednom izjavom uzburkao javnost u Italiji, jer je odgovornost prebacio na trenera Masimilijana Alegrija.

Vanja Milinković Savić prozvao Masimilijana Alegrija Izvor: Domenico Cippitelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentativac Srbije Vanja Milinković-Savić našao se u centru pažnje nakon što njegov Napoli nije uspio da savlada Fiorentinu, tim koji je među najslabijima u italijanskom šampionatu. Nakon meča, kada je upitan kako njegov tim može da se popravi, Vanja je odgovornost prebacio na trenera Masimilana Alegrija.

Fudbaleri Fiorentine i Napolija odigrali su neriješeno (1:1) u 5. kolu Serije A, a takav ishod je nastavio krizu rezultata u oba kluba. Tim iz Firence veoma je blizu dna tabele sa samo četiri osvojena boda, a ne ide mnogo bolje ni ekipi iz Napulja koja je osvojila sedam bodova i trenutno je deveta u prvenstvu.

"Šta Napoli može da popravi? To treba da pitate Mistera Alegrija, a ne mene", rekao je Vanja Milinković-Savić i tako gurnuo u prvi plan šefa stručnog štaba. O ovoj izjavi mnogo će se pričati narednih dana, a mediji u Italiji već su počeli da je prenose i tako pokrenuli debatu.

Kakav je odnos Milinković-Savića i Alegrija?

Izvor: sbonsi/Shutterstock

Srpski golman Vanja Milinković-Savić nije bio prvi izbor Maksa Alegrija kada je počela nova sezona italijanskog fudbala. Pominjalo se čak i da Alegri zahtijeva da Milinković-Savić bude prodat, a da umjesto njega u klub stigne novi čuvar mreže koji će biti rezerva Aleksu Meretu.

Milinković-Savić je sa klupe za rezervne fudbalere odgledao mečeve protiv Đenove, Koma i Intera u Seriji A, a mjesto na klupi bilo mu je obezbijeđeno i za susret protiv Arsenala u Ligi šampiona. Ipak, tokom prvog dijela meča Meret se povrijedio, pa je Milinković-Savić na poluvremenu dobio šansu da brani i sada nema konkurenciju među stativama.

Nakon što je branio drugi dio meča protiv Arsenala, srpski čuvar mreže bio je među stativama i na prvenstvenim mečevima protiv Bolonje (1:0) i Fiorentine (1:1). Rezerva mu je Nikita Kontini, golman koji je predviđen da bude treća opcija za ovu sezonu. Riječ je o golmanu koji ima samo dva nastupa za prvi tim Napolija, iako je od 2014. godine u seniorskom timu uz čak 10 pozajmica u druge klubove.

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Tagovi

Serija A Napoli Vanja Milinković-Savić Masimilijano Alegri

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