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Žoze Murinjo: "Dobro pogledajte ove dvije slike koje držim - sedam dana se to kuvalo"

Žoze Murinjo: "Dobro pogledajte ove dvije slike koje držim - sedam dana se to kuvalo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Žoze Murinjo optužuje sudiju za favorizovanje Atletika nakon poraza Real Madrida. Pogledajte slike koje je donio na konferenciju.

Žoze Murinjo optužio sudiju za poraz Real Madrida od Atletiko Madrida Izvor: Twitter/mundodeportivo/printscreen

Atletiko je pobijedio Real Madrid u gradskom derbiju 2:1 (0:0) i tako je praktično već u 7. kolu La Lige izbacio "kraljevski klub" iz trke za titulu. Real Madrid ima već dva poraza, zaostaje šest bodova za superiornom Barselonom, a Žoze Murinjo se ne bi zvao Žoze Murinjo kada već ne bi sve svalio na nekog drugoga.

Konkretno, poslije poraza od Atletiko Madrida optužio je sudiju Migela Anhela Ortiza Arijasa da je favorizovao Simeoneovu ekipu, pošto je na konferenciju za medije donio odštampane dvije slike - na kojima tvrdi da su faulovi za crveni karton.

Šta je Murinjo rekao?


"Mogli smo i da preskočimo ovu konferenciju za štampu i uštedimo vrijeme jer je sve o meču stalo u ove dvije slike", rekao je Murinjo pokazujući dva faula igrača Atletiko Madrida koja nisu sankcionisana: "To su dva jasna crvena kartona."

Na kraju, Din Hojsen iz Real Madrida je isključen, a to su brzo kaznili Grimaldo i Dejvid, čijim golovima je Atletiko poveo 2:0: "Teškoće koje smo imali poslije toga, jedanaest protiv deset - pa, možemo zamisliti kako bi izgledalo 50 minuta jedanaest protiv devet. Zato ću morati da zagrlim svoje igrače, koji su dali sve od sebe. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme i trebalo je da pobijedimo. Oni koji treba da budu srećni, osim ljudi iz Atletika, su članovi Sudijske komisije koji ih imenuju."

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

"Sve je bilo veoma čudno. Prva stvar je da smo nedjelju dana prije meča već znali ko je sudija, a inače se to objavljuje samo 24 sata ranije. U ovom slučaju bilo je nedjelju dana ranije. Sudija ima 41 godinu, nije internacionalni - to ne može biti zato što je veliki sudija. Siroti sudija je došao ovdje i nije mogao da izdrži pritisak, onaj kakav se rijetko viđa."

Istakao je Murinjo da VAR soba dva puta nije pozvala Ortiza da pogleda potencijalne crvene kartone za Real Madrid, ističući da je Trijilo i ranije bio protiv njegovog kluba.

"Ne želim da kažem da je ovo bilo namješteno - želim da vjerujem da jednostavno griješe", dodao je on.



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Tagovi

Real Madrid Atletiko Madrid Primera Žoze Murinjo

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