Nevjerovatan derbi na početku Lige šampiona: Real slavio, a zviždao mu cijeli Madrid

Real Madrid savladao Inter (2:1) u meču Lige šampiona koji su obilježile katastrofalne greške defanzivaca i čudesne odbrane golmana.

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida savladali su Inter (2:1) u prvom kolu nove sezone Lige šampiona, a ključni detalji meča bile su ogromne greške Kurtisa Džounsa, Jana Biseka i Đosepa Martineza. Prvo su vezni fudbaler i defanzivac omogućili da Brahim Dijaz asistira Kilijanu Mbapeu za gol, a zatim je Fede Valverde oteo loptu golmanu i poslao je u mrežu za konačan rezultat prvog dijela igre.

Prije toga i poslije toga vidjeli smo otvorenu utakmicu sa mnogo šansi, uz daleko bolje izdanje ofanzivaca nego defanzivaca na obje strane terena. Inter je u finišu uspio da smanji zaostatak pogotkom Karlosa Augusta, ali ne i da izjednači rezultat - iako je to možda zaslužio.

Odigrano je prvih šest mečeva u Ligi šampiona:

18.45, AEK - LASK 1:0

18.45, Klub Briž - Aston Vila 2:3

21.00, Borusija Dortmund - Viljareal 3:2

21.00, Porto - Mančester siti 0:2

21.00, Lil - Real Betis 2:3

21.00, Real Madrid - Inter 2:1