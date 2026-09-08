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Nevjerovatan derbi na početku Lige šampiona: Real slavio, a zviždao mu cijeli Madrid

Nevjerovatan derbi na početku Lige šampiona: Real slavio, a zviždao mu cijeli Madrid

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Real Madrid savladao Inter (2:1) u meču Lige šampiona koji su obilježile katastrofalne greške defanzivaca i čudesne odbrane golmana.

Liga šampiona Real MAdrid pobijedio Inter Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida savladali su Inter (2:1) u prvom kolu nove sezone Lige šampiona, a ključni detalji meča bile su ogromne greške Kurtisa Džounsa, Jana Biseka i Đosepa Martineza. Prvo su vezni fudbaler i defanzivac omogućili da Brahim Dijaz asistira Kilijanu Mbapeu za gol, a zatim je Fede Valverde oteo loptu golmanu i poslao je u mrežu za konačan rezultat prvog dijela igre.

Prije toga i poslije toga vidjeli smo otvorenu utakmicu sa mnogo šansi, uz daleko bolje izdanje ofanzivaca nego defanzivaca na obje strane terena. Inter je u finišu uspio da smanji zaostatak pogotkom Karlosa Augusta, ali ne i da izjednači rezultat - iako je to možda zaslužio.

Odigrano je prvih šest mečeva u Ligi šampiona:

18.45, AEK - LASK 1:0
18.45, Klub Briž - Aston Vila 2:3
21.00, Borusija Dortmund - Viljareal 3:2
21.00, Porto - Mančester siti 0:2
21.00, Lil - Real Betis 2:3
21.00, Real Madrid - Inter 2:1

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Tagovi

Real Madrid Liga šampiona Inter

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