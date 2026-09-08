Komo debituje u Ligi šampiona, predsjednik kluba i uprava dali svoja mjesta navijačima!

Sjajan gest predsjednika Koma Mirvana Suvarsa.

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Italijanski Komo u četvrtak će debitovati u Ligi šampiona utakmicom protiv Lajpciga, a nakon hitne rekonstrukcije dijela tribina ovaj meč će biti odigran na stadiona Đuzepe Sinigalja u Komu, te se tako izbjeglo domaćinstvo na Mapei stadionu u Bergamu.

Zamijenjena je jedna metalna tribina novom betonskom i stadion u Komu moći će da primi oko 11.000 gledalaca, odnosno srećnika koji su uspjeli da se u par minuta koliko je trajala prodaja dokopaju ulaznica.

Nakon što su sve karte rasprodane bilo je jasno da će mnogi propustiti vjerovatno i najslavniji trenutak u istoriji Koma dugoj 119 godina.

Svjestan je toga predsjednik kluba Mirvan Suvarso koji je sa nekolicinom direktora kluba odlučio da svoja mjesta na tribini prepusti najstarijim navijačima.

“Zbog smanjenog kapaciteta i ograničenog broja karata nismo nažalost u mogućnosti da ugostimo sve one koji bi željeli da budu ovdje. Ali neki klupski zvaničnici zajedno sa mnom su odlučili da damo svoja mjesta. Želimo da ova mjesta dobiju navijači koji su najduže ovo čekali – oni rođeni 1950. Godine i ranije, oni koji su pratili Komo kroz sve rangove i sve ere. Biće nam čast da svoja mjesta ustupimo njima”, objavio je predsjednik Koma na Instagramu.

Burnu istoriju ima klub iz Lombardije koji posljednjih godina proživljava najljepše trenutke. Nakon što su u prethodne dvije decenije dva puta proglašavali bankrot Komo je konačno 2024. godine uspio da se domogne najvišeng ranga – Serije A.

U debitanstskoj sezoni završili sun a desetom mjestu na tabeli, a onda ih je Sesk Fabregas protekle sezone uveo u Ligu šampiona i tako ispisao istoriju.

Komo će osim Lajpciga u ligaškom dijelu Lige šampiona igrati još protiv Fejnorda, Mančester junajteda, Lansa, AEK-a, Betisa, Pari sen žermena i Barselone.