Crvena zvezda glatko izgubila od Hapoela iz Tel Aviva i ispoljila iste probleme kao i protiv Žalgirisa.
Crvena zvezda doživjela je poraz od Hapoel Tel Aviva i počela evroligašku sezonu sa skorom 0-2. U na momente mučnoj predstavi u Beogradskoj areni, crveno-bijeli su ispoljili probleme viđene i u porazu od Žalgirisa i samo su u drugoj četvrtini uspjeli da ozbiljno zaprijete Izraelcima.
Iako su domaći uspijevali da se približe na dva posjeda zaostatka i iako je Vasilije Micić "čašćavao" svojim promašajima kroz čitav meč, u završnici je ubacio dvije prelomne trojke i ugasio nadu srpskog tima o preokretu.
Mučenje Crvene zvezde u Evroligi, novi poraz: Hapoel rutinski slavio u Beogradu
Ni poslije ovog meča neće biti mnogo jasnije podijeljene uloge u Zvezdinom timu, iako je Džered Batler ubacio 16 poena i potvrdio se kao poenterski lider. Džordan Nvora je dodao 13, bez ijednog pogotka za tri (0/3) i pokušavajući povremeno u preteškim situacijama. I one, kao i pozicije sa otvorenim šutevima bil su problem su problem za crveno-bijele i večeras, jer su pogodili sedam trojki iz 25 pokušaja.
Izgubili su crveno-bijeli 13 lopti, pokušavali nekad i više snagom volje nego organizovanom košarkom, ali ništa nije uspijevalo. Previše je bilo oscilacija i padova koncentracije i neće Navaro i ekipa imati mnogo vremena do četvrtka 1. oktobra da se presaberu i da protiv Efesa pokušaju da ostvare prvu pobjedu u sezoni. Skor 0-2 je veoma neprijatan, ali 0-3 bi počelo da aktivira alarme iako je još septembar.
Zvezda: Motli 2 (6 sk), Džouns 6 (4 as), Miljenović 3, Vajler-Beb 2 (6 sk, 6 as), Batler 19, Karter 12, Dobrić 5, Izundu (9 sk), Nvora 13 (5 sk), Odželej (8 sk), Kramer, Moneke 9
Hapoel: Džerman 2, Blejkni 12 (1/6 za tri), Brajant 18 (10 sk), Karington, Timor, Vejnrajt 5, Satoranski 8, Ledej 12, Odijase 8, Micić 11 (3/14 za tri, 6 sk), Oturu 5
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(MONDO)