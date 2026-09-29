Crvena zvezda glatko izgubila od Hapoela iz Tel Aviva i ispoljila iste probleme kao i protiv Žalgirisa.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda doživjela je poraz od Hapoel Tel Aviva i počela evroligašku sezonu sa skorom 0-2. U na momente mučnoj predstavi u Beogradskoj areni, crveno-bijeli su ispoljili probleme viđene i u porazu od Žalgirisa i samo su u drugoj četvrtini uspjeli da ozbiljno zaprijete Izraelcima.

Iako su domaći uspijevali da se približe na dva posjeda zaostatka i iako je Vasilije Micić "čašćavao" svojim promašajima kroz čitav meč, u završnici je ubacio dvije prelomne trojke i ugasio nadu srpskog tima o preokretu.

Vidi opis Mučenje Crvene zvezde u Evroligi, novi poraz: Hapoel rutinski slavio u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Ni poslije ovog meča neće biti mnogo jasnije podijeljene uloge u Zvezdinom timu, iako je Džered Batler ubacio 16 poena i potvrdio se kao poenterski lider. Džordan Nvora je dodao 13, bez ijednog pogotka za tri (0/3) i pokušavajući povremeno u preteškim situacijama. I one, kao i pozicije sa otvorenim šutevima bil su problem su problem za crveno-bijele i večeras, jer su pogodili sedam trojki iz 25 pokušaja.

Izgubili su crveno-bijeli 13 lopti, pokušavali nekad i više snagom volje nego organizovanom košarkom, ali ništa nije uspijevalo. Previše je bilo oscilacija i padova koncentracije i neće Navaro i ekipa imati mnogo vremena do četvrtka 1. oktobra da se presaberu i da protiv Efesa pokušaju da ostvare prvu pobjedu u sezoni. Skor 0-2 je veoma neprijatan, ali 0-3 bi počelo da aktivira alarme iako je još septembar.

Zvezda: Motli 2 (6 sk), Džouns 6 (4 as), Miljenović 3, Vajler-Beb 2 (6 sk, 6 as), Batler 19, Karter 12, Dobrić 5, Izundu (9 sk), Nvora 13 (5 sk), Odželej (8 sk), Kramer, Moneke 9

Hapoel: Džerman 2, Blejkni 12 (1/6 za tri), Brajant 18 (10 sk), Karington, Timor, Vejnrajt 5, Satoranski 8, Ledej 12, Odijase 8, Micić 11 (3/14 za tri, 6 sk), Oturu 5







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(MONDO)