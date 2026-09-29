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Tabela Evrolige: Partizan na vrhu, Zvezda na dnu

Tabela Evrolige: Partizan na vrhu, Zvezda na dnu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Partizan blista u Evroligi na početku sezone sa skorom 2-0, dok Zvezda traži izlaz iz krize na dnu tabele.

vezda Izvor: MN Press/flashscore.com

Beogradski "vječiti" rivali poslije dva kola Evrolige nalaze se na potpuno suprotnim stranama tabele. Partizan je pobjedama protiv Armanija prošlog petka i protiv Pariza ovog utorka u Francuskoj ostvario skor 2-0 i sa uživanjem će večeras gledati tabelu na kojoj je u vrhu uz odličan Dubai. Tim iz Emirata je počeo sezonu pobjedama protiv Real Madrida i Barselone i zato je kraj crno-bijelih, kao i Fenerbahče i Olimpijakos.

Sa druge strane tabele nalazi se Zvezda - na dnu. Ekipa Ibona Navara prolazi kroz ogromne probleme i tim sa Malog Kalemegdana "otvara" sezonu 2026/27 onako kako je završila prošlu - mučno. Španac i njegov tim imaće šansu da to promijene veoma brzo, u četvrtak, kada će u Areni gostovati Efes. U suprotnom, crveno-bijeli će biti u izuzetno teškoj situaciji, iako je sezona tek počela.

Dan poslije meča Zvezda - Efes, u petak od 20 časova, Partizan će protiv Bajerna moći da rasterećeno uđe u meč i da "napadne" skor 3-0, koji bi bio početak kao iz sna za crno-bijele.



Standings provided by Sofascore

Šta čeka "vječite" u narednim mečevima?

Zvezda će poslije početna dva poraza gostovati Dubaiju 8. oktobra i ASVEL-u 13. oktobra, pa će se vratiti u Beogradsku arenu na mečeve protiv Pariza, Partizana (kao gost u vječitom derbiju), Makabija i Bajerna.

Partizan će poslije gostovanja Bajernu otići na pakleno težak teren Real Madrida 8. oktobra, pa će dočekati Panatinaikos i Željka Obradovića 13. oktobra, a zatim će gostovati Fenerbahčeu 15. oktobra. Nedjelju dana kasnije crno-bijeli će dočekati Zvezdu u evroligaškom derbiju 22. oktobra, pa će na još dva gostovanja - ASVEL-u 28. oktobra i Žalgirisu 30. oktobra.

Ove nedjelje počinju i u ABA ligi

U toku utorka uveče zvanično je saopšteno da će ABA liga početi ove sedmice, utakmicama 2. kola, nakon što je prvo odloženo zbog spora sa sudijama, sa kojima neće biti postignut dogovor.

"Utakmice drugog kola AdmiralBet ABA lige i druge nedelje ABA lige 2 biće odigrane prema ranije utvrđenom rasporedu i u zakazanim terminima, nakon uspješnog rešavanja svih pitanja u vezi sa organizacijom suđenja za sezonu 2026/27. ABA liga j.t.d. sa zadovoljstvom obavještava javnost, na zadovoljstvo svih direktno uključenih - klubova, igrača i trenera, a prije svega brojnih navijača - da su ispunjeni svi neophodni uslovi za početak takmičenja".

"Tokom prethodnih nedjelja uloženi su veliki napori kako bi se pronašla najadekvatnija rješenja u novonastaloj situaciji i prevazišli brojni izazovi, koji su nažalost doveli do odlaganja utakmica prvog kola AdmiralBet ABA lige i prve nedelje ABA lige 2.Ipak, nova lista sudija formirana je u najkraćem mogućem roku i sada je sve spremno za početak regionalnih takmičenja. Termini i satnice odloženih utakmica prvog kola AdmiralBet ABA lige i prve nedjelje ABA lige 2 biće određeni naknadno", saopštila je ABA liga.

Nova "jadranska" sezona počeće u petak utakmicom Borac Čačak - Široki Brijeg, Zvezda će u nedjelju gostovati FMP-u u Železniku od 18 časova, a Partizan će u ponedjeljak dočekati Megu od 18.30 časova.

Bonus video: 

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Karlik Džouns snima saigrače na treningu Partizana
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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