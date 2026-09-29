Čima Moneke vjeruje u Crvenu zvezdu i smatra da će tim biti među 10 najboljih u Evroligi, dok ne dijeli optimizam za Partizan.

Izvor: Screenshot/YouTube/@amerikanos24tv

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke veruje u Crvenu zvezdu, ali ne daje velike nade gradskom rivalu. Ako je po mišljenju krila crveno-bijelih, Partizan neće biti u 10 ekipa na kraju sezone Evrolige, ali zato tim sa Malog Kalemegdana hoće.

Čima Moneke je posebno istakao igru Karlika Džounsa, ali kad je u pitanju Partizan, kao tim, ocjenjuje da crno-bijeli neće imati priliku da se bore za najboljih 10 ekipa u Evroligi. "Ove godine može da se desi da između 15. i 10. mesta budu samo dvije pobjede razlike. To je dovoljno blizu da kažeš da su se i dalje borili za to mjesto. Crvena zvezda će biti u Top 10, ali ne mislim da će Partizan biti u Top 10. Ali mislim da je Karlik Džouns dobar kao bilo ko u ligi. To ću reći", rekao je Čima Moneke u podkastu Amerikanos24.

Vidi opis Čima Moneke: Zvezda će biti u Top 10, za Partizan ne vjerujem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Gost istog podkasta bio je i košarkaš Dubaija Džeron Blosomgejm koji je imao vrlo sličan stav onom koji je imao Moneke. Osim igre kod kuće, koja krasi Partizan, prema njegovom mišljenju potrebno je mnogo više da bi tim Đoana Penjaroje završio među 10 najboljih u Evroligi.

"Jednostavno postoje mnogo bolji timovi od njih. Mislim da će, naravno, dobiti mnogo utakmica kod kuće, jer imaju sjajan domaći teren. Ali, slično onome što smo vidjeli kod njih prošle godine na gostovanjima, nisu uspijevali da pobjeđuju van svoje hale jer nisu imali dovoljno kvaliteta. A meni se, iskreno, njihov sastav ove godine ne dopada previše. Jednostavno mislim da ima mnogo boljih ekipa koje su bliže tom Top 10", rekao je on.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Moneke je nastavio još malo da priča o Partizanu, zapravo o Karliku. Na pitanje da li će najbolji igrač Partizana i sljedeće godine biti dio kluba iz Humske ili će njegov kvalitet biti dovoljan za Panatinaikos, možda Real Madrid? "To nije moja stvar. Želim mu sve najbolje. Igrao sam protiv njega na koledžu, tako da sam njegov navijač već neko vrijeme", osvrnuo se Moneke.

Šta je rekao Moneke o Crvenoj zvezdi?

Moneke možda ne vjeruje u Partizan, ali zato sve nade polaže u novi tim Crvene zvezde. Krilni igrač crveno-bijelih je posebno naglasio da tim ima sjajnog trenera i da Ibon Navaro drži konce u rukama, prema tome plasman među 10 najboljih timova nije samo pusta želja, već za Monekea logičan sljed događaja.

Vidi opis Čima Moneke: Zvezda će biti u Top 10, za Partizan ne vjerujem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Nema potrebe da na ovu temu trošimo mnogo riječi. Naravno da ćemo u plej-of. Imamo pravog trenera za to. Imamo pravi tim za to", bio je jasan Moneke.

Poslije prvog poraza potonule su sve lađe, ali Moneke vjeruje da vrijeme crveno-bijelih tek dolazi, samo je potrebno malo uigravanja i strpljenja. "Svijet danas pretjerano reaguje na sve i ide iz krajnosti u krajnost. Sjećam se novembra prošle godine, kada smo imali skor 7-2, pa 9-4 i tada smo pretjerano pozitivno reagovali. Kao što sam rekao, nema pretjeranih reakcija ni u jednom smjeru. Ni pozitivnih ni negativnih."

"Da svakog dana budemo sve bolji"

Vidi opis Čima Moneke: Zvezda će biti u Top 10, za Partizan ne vjerujem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Moneke je nastavio u diplomatskom tonu: "Cilj je da svakog dana budemo sve bolji. I davaću najdosadnije moguće odgovore kada se radi o nama, na konferencijama poslije utakmica i svemu ostalom. Bukvalno je samo stvar u tome da budemo sve bolji. Biće utakmica u kojima nećemo igrati dobro, a pobijedićemo, kao i onih u kojima ćemo igrati dobro, a izgubiti. Učimo, svaki dan učimo..."

Moneke je još jednom pohvalio Španca. "Ovo je savršen trener za nas. Ibon je sjajan. I imamo pravi tim da ove godine uđemo u plej-of. Tako da to nije predviđanje, već nada", zaključio je Čima Moneke.

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(MONDO)