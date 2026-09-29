PAOK odbio da odigra obje utakmice s Borcem u Banjaluci!

Solunski PAOK nije prihvatio prijedlog Borca da crveno-plavi u Banjaluci budu domaćini obje utakmice drugog kola EHF Evropskog kupa.

Izvor: MONDO

Banjalučki Borac ove sezone vraća se na evropsku scenu učešćem u EHF Evropskom kupu, a crveno-plavi će za protivnika imati solunski PAOK.

Prvi meč na rasporedu je u Solunu 17. ili 18. oktobra, a dok se čeka da EHF saopšti tačan termin, poznato je da je revanš 24. oktobra u Banjaluci.

Čelnici banjalučkog kluba u želji da smanje troškove ponudili su PAOK-u da ga ugoste i da se oba meča odigraju u Banjaluci, ali su Grci to odbili.

"Sutrašnja utakmica finala Svesrpskog kupa jedan organizacioni test za sve ono što nas čeka u oktobru, a to je povratak evropskog rukometa u Banjluku. Želim da kažem da smo organizaciono spremni, da klub funkcioniše i van terena na jednom evropskom nivou. Što se tiče samog dvomeča sa PAOK-om, ponudili smo Grcima dvije utakmice u Banjaluci, vođeni time da su oni, igrali dvije utakmice u Luksemburgu u prvom kolu, međutim, oni su taj prijedlog odbili. Kako su sami rekli, iz razloga što im taj sam prolaz nije 100 odsto siguran kao što su bili sigurni u Luksemburgu, tako da trenutno radimo na organizaciji samog gostovanja u Solunu, iako i dalje ne znamo tačan termin i satnicu te utakmice", rekao je član Upravnog odbora RK Borac Aleksandar Kuzmanović.

Nakon ove odluke PAOK-a definitivno je da crveno-plave očekuje gostovanje na sjeveru Grčke.

"Mi se spremamo za samo gostovanje u Solunu u skladu sa finansijskim mogućnostima. Znači tu pričamo od načina putovanja do svega ostalog. Tu zavisimo i od institucionalne podrške i svega ostalog. Mi se trudimo da odradimo to što je najbolje moguće u ovim okolnostima koje su trenutno, koje nisu lake, ali šta je tu je, nadamo se da će biti bolje. Idemo spremni, pa da vidimo, bolji neka prođe dalje i to je to", rekao je Kuzmanović.