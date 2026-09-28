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"Vijek banjalučkog Borca": U utorak promocija monografije povodom 100 godina kluba

"Vijek banjalučkog Borca": U utorak promocija monografije povodom 100 godina kluba

Izvor mondo.ba
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FK Borac dobija monografiju povodom vijeka postojanja.

FK Borac pokrivalica Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjaluka je spremna za još jedno svečano poglavlje u sklopu obilježavanja velikog jubileja – 100 godina Fudbalskog kluba Borac.

Nakon što je u maju u Banskom dvoru upriličena svečana akademija povodom vijeka postojanja "Velikana iz Platonove", na istom mjestu, sa početkom u 20.00 časova, održaće se promocija monografije posvećene tradiciji i uspjesima crveno-plavih.

Na oko 1.000 stranica, monografija donosi sveobuhvatan pregled klupske istorije - od skromnih početaka 1926. godine, preko nastupa u jugoslovenskom fudbalskom sistemu i osvajanja Kupa maršala Tita i Mitropa kupa, do mečeva na nivou Republike Srpske i BiH, kao i brojnih utakmica na na evropskoj sceni.

Kroz bogat arhivski materijal i rijetke fotografije, monografija ostaje trajno svjedočanstvo o klubu koji je postao simbol grada na Vrbasu.

Na promociji će govoriti autori monografije, među kojima je i novinar portala MONDO Dragan Šutvić, istaknuti sportski radnici, kao i legende kluba koje su svojim igrama i radom ispisale najljepše stranice Borčeve istorije.

Osim Dragana Šutvića, autori ovog djela su i Vladimir Šutvić i Danilo Zec.

(mondo.ba)

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FK Borac fudbal

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