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Luka Juričić stigao Sašu Kajkuta na listi najboljih golgetera Borca

Luka Juričić stigao Sašu Kajkuta na listi najboljih golgetera Borca

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Luka Juričić brzim i sigurnim korakom ide ka statusu legende banjalučkog Borca.

Luka Juričić stigao Sašu Kajkuta na listi najboljih golgetera Borca u Premijer ligi BiH Izvor: FK Borac

Centarfor crveno-plavih Luka Juričić se pogotkom u Širokom Brijegu (2:3) u okviru osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine izjadnačio na listi najboljih strijelaca Borca sa Sašom Kajkutom, aktuelnim tehničkim direktorom kluba iz Banjaluke.

Prema podacima "Transfermarkta", Juričić i Kajkut su postigli po 31. pogodak u šampionatu BiH i dijele četvrtu poziciju na vječnoj listi golgetera "Velikana iz Platonove".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Ono što ovaj podvig čini još impresivnijim jeste efikasnost - Juričiću je za 31 gol bila potrebna svega 43 meča (pogađa u prosjeku svakih 107 minuta), dok je Kajkut do te brojke stigao u 104 prvenstvena nastupa.

Napadač Univerzitetee Kluž i reprezentacije BiH Jovo Lukić postigao je gol više na trećem mjestu, koliko je uknjižio i drugoplasirani nekadašnji špic Joco Stokić (32), dok je neprikosnoven Stojan Vranješ sa 58 postignutih golova u Premijer ligi BiH.

Kada se u obzir uzmu sva takmičenja (Premijer liga BiH, Kup BiH i evropske utakmice), Luka Juričić je otišao i korak dalje. Sa ukupno 36 postignutih golova na samo 52 utakmice, Juričić je pretekao Jocu Stokića (33 gola u 78 mečeva) i pozicionirao se na četvrto mjesto ukupne liste strijelaca u novijoj istoriji kluba.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

I na toj listi je Vranješ bez premca - 79 golova, Kajkut je na drugom mjestu sa 45, dok je treća pozicija rezervisana za Lukića (38).

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Ukoliko nastavi ovim tempom, Juričić bi vrlo lako mogao da zasjedne na drugo mjesto obje vječne liste najboljih golgetera banjalučkog kluba.

Za prvu u Premijer ligi BiH nedostaju mu samo dva gola, dok će na ovu ukupnu morati još da 10 puta zatrese protivničku mrežu, što bi se lako moglo desiti do kraja aktuelne sezone.

(MONDO)

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Tagovi

Luka Juričić FK Borac Saša Kajkut

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