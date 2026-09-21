Ostoja Mijailović: "Možda ćemo odložiti prvo kolo ABA lige"

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je potvrdio da postoji mogućnost odlaganja početka ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Početak nove sezone ABA lige mogao bi da bude pomjeren, nakon što je došlo do neslaganja između regionalnog takmičenja i sudija oko uslova pod kojima će arbitri dijeliti pravdu. Predsjednik Partizana i jedan od čelnika ABA lige Ostoja Mijailović potvrdio je da postoji mogućnost da utakmice prvog kola budu odložene ukoliko se u međuvremenu ne pronađe rješenje.

"Pošto je Migel Anhel Perez potpisao ugovor da bude predsjednik Sudijske komisije prije nekoliko dana, imali smo radni sastanak ABA lige i donijeli odluku da raspišemo konkurs za nove sudije. Dakle, u ovom trenutku sezona ne bi trebalo da kasni, a ako bude kasnila, možda ćemo odložiti eventualno to prvo kolo svih klubova, pa ćemo te utakmice igrati kasnije", prenose srpski mediji izjavu Mijailovića.

Zašto bi kasnila ABA liga?

Problem je nastao nakon što su dugogodišnje sudije zatražile povećanje naknada za utakmice, ali njihov zahtjev nije prihvaćen. ABA liga je potom raspisala konkurs za nove arbitre, na koji mogu da se prijave i sudije koje su već radile u regionalnom takmičenju.

Aktuelni arbitri nisu zadovoljni ponuđenim uslovima, ali ni odnosom sa ABA ligom, zbog čega smatraju da bi situacija mogla da bude riješena dogovorom. Prema novoj ponudi, naknade su povećane u odnosu na dosadašnje, posebno u završnici takmičenja. Sudije bi za finale trebalo da dobijaju 1.500 evra, umjesto dosadašnjih 1.350, dok bi za polufinale naknada iznosila 1.100 evra, naspram ranijih 900.

U prvoj fazi takmičenja predviđena je naknada od 630 evra, dok bi za 'top 8' i plej-in sudije dobijale 650 evra. U plej-autu bi taksa iznosila 630 evra, a u četvrtfinalu 700 evra.

ABA liga je zatvorila konkurs

ABA liga je prije nekoliko dana otvorila konkurs za ove sudije, a isti je već zatvoren, objavilo je takmičenje. Nakon što su ustanovljena jasna pravila za prijavu, regionalno takmičenje je potvrdilo da ima više od 50 prijava.

"Proces prijavljivanja za mjesto sudije ABA lige je završen. Pristiglo je više od 50 prijava, koje će sada biti pregledane i ocijenjene, nakon čega će biti utvrđen zvaničan spisak sudija ABA lige za sezonu 2026/27. Sve sudije, posmatrači i komesari ABA lige učestvovaće u predsezonskom seminaru koji će biti održan u srijedu, 23. septembra 2026. godine.

Istog dana, Sudijska komisija održaće radni sastanak sa trenerima i sportskim direktorima klubova ABA1 i ABA2 lige, na kojem će biti predstavljeni i objašnjeni kriterijumi suđenja za predstojeću sezonu, kao i nova pravila i njihova tumačenja. ABA liga potvrđuje da će se takmičenje odvijati prema ranije utvrđenom rasporedu i da neće biti promjena", navodi se.

Bonus video:

Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)