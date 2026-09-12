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Nikola Mirotić blizu dolaska u ABA ligu: Mogao bi da igra protiv Partizana i Zvezde

Nikola Mirotić blizu dolaska u ABA ligu: Mogao bi da igra protiv Partizana i Zvezde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nikola Mirotić je, prema spekulacijama, blizu dolaska u ABA ligu i potpisa za Budućnost iz Podgorice

Nikola Mirotić pred potpisom za Budućnost Izvor: MN Press

Nikola Mirotić (35) dovodio se u vezu sa oba srpska kluba i sa Crvenom zvezdom i sa Partizanom. Bio je na korak do potpisa ugovora sa crno-bijelima, ali na kraju do toga nije došlo. Ali, kako stvari stoje mogao bi karijeru da završi baš u ABA ligi i to u Podgorici.

Pojavile su se spekulacije o tome da bi crnogorski košarkaš, koji je igrao za reprezentaciju Španije, mogao da potpiše za Budućnost i da tu stavi tačku. Za sada je sve na nivou spekulacija, ali nije nemoguće.

Ukoliko se to zaista dogodi, Mirotić bi mogao da igra protiv oba srpska kluba i njegov dolazak bi svakako mnogo značio ekipi iz Podgorice. Posebno jer je rođen baš u prestonici Crne Gore.

Mirotić je prošle sezone igrao u Monaku, ali je tamo trenutno situacija katastrofalna. Mogli bi da budu izbačeni u petu ligu i jasno je da traži novi klub.

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Tagovi

Nikola Mirotić KK Budućnost Podgorica ABA liga

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