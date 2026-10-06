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Tim Saše Obradovića na 2-0 u Evrokupu

Tim Saše Obradovića na 2-0 u Evrokupu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Hapoel Jerusalim pod vođstvom Saše Obradovića, pobedio Cedevitu Olimpiju uz sjajnu igru Dušana Miletića, MVP-a utakmice.

hapoel jerusalim pobijedio cedevita olimpiju dusan miletic mvp Izvor: MN PRESS

Hapoel Jerusalim pod vođstvom srpskog trenera Saše Obradovića pobijedio je Cedevita Olimpiju u Ljubljani. U 2. kolu Evrokupa zablistao je u dresu Izraelaca bivši centar Partizana Dušan Miletić, MVP utakmice sa 14 poena, osam skokova i indeksom korisnosti 24.

Miletićev saigrač Šejk Milton, prošlosezonski plejmejker Partizana, ubacio je 10 poena uz tri asistencije i bio "dvocifrenima" u dresu Hapoela, uz krila Dejvida Rodija (12 p) i Kenija Loftona (11 p). 

Dušan odlučio "rovovsku borbu" 

Izvor: MN PRESS

Bio je to "tvrd" meč u kojem je Obradovićev tim našao način da pobjede uz veći broj skokova (48 naspram 32) i u čak 20 izgubljenih lopti, koje nisu spriječile Izraelce da mirno privedu posao kraju u "Stožicama".

Cedevita Olimpija je pod vođstvom crnogorskog stručnjaka Zvezdana Mitrovića napravila veliki broj faulova i izazvala skoro duplo veći broj slobodnih bacanja za košarkaške Hapoela (35 naspram 19). Malo je tečne košarke bilo u Ljubljani, gdje su Slovence napadački predvodili krilo Noa Kirkvud sa 17 poena i plejmejker Entoni Kauan sa 14, uz pet asistencija.

Hapoel je ovim trijumfom ostvario skor 2-0, jer je prošle nedjelje u Hali sportova "Ranko Žeravica" pobijedio njemačkog debitanta Rostok.

Cedevita Olimpija Hapoel Jerusalim
Izvor: YouTube/Eurocup

(MONDO)

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Tagovi

Saša Obradović Hapoel Jerusalim

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