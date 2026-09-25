Lorenco Braun kod Obradovića: Stiglo važno pojačanje na startu sezone

Bivši košarkaš Olimpije Milano Lorenco Braun postao je novi igrač Hapoela iz Jerusalima.

Izvor: 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Lorenco Braun (36) je poslije ne tako sjajne sezone u Olimpiji Milano, pronašao novi klub. Riječ je o pozajmici, pa će u sezoni pred nama igrati u Evrokupu i za tim Saše Obradovića - Hapoel Jerusalim.

Iskusni plejmejker važi za veterana, a nakon što je u Olimpiji bilježio 5,8 poena, imao 1,6 skokova i 2,7 podijeljenih lopti, klub je riješio da makar profitira od Amerikanca koji je odigrao svega 12 evroligaških mečeva. Iako nije u cvijetu mladosti i daleko je od forme u kakvoj ga pamtimo, Lorenco Braun bi i te kako mogao da pomogne u Evrokupu Saši Obradoviću.

"Srećan sam što dolazim u Hapoel i uzbuđen sam zbog početka ovog novog, izazovnog i zanimljivog poglavlja. Dobro sam upoznat sa slavnom tradicijom kluba, njegovom snagom i jedinstvenom strašću navijača i razumijem veličinu odgovornosti koja je na meni. Učiniću sve što je u mojoj moći da doprinesem timu i pomognem mu da ostvari svoje ciljeve", rekao je Lorenco Braun.

Šta je rekao Saša Obradović?

Srpski trener Saša Obradović je svjestan iskustva koje bi Lorenco Braun mogao da donese timu. Hapoel Jerusalim cilja plasman u Evroligu, pa će Amerikanac imati važan udio u putu koji gradi izraelski tim.

"On donosi ogromno iskustvo, duboko razumijevanje igre i sposobnost da kreira prilike za poen - kako za sebe, tako i za saigrače. Vjerujem da nam njegovo iskustvo i liderske sposobnosti mogu biti od neprocjenjivog značaja. Drago nam je što nam se pridružuje i radujemo se što ćemo ga vidjeti na terenu", rekao je Saša Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!