Nikola Lončar: "Partizan djeluje skromno, ja tu ne vidim neki kvalitet"

NIkola Lončar je pred početak nove sezone istakao da u timu Partizana ne vidi potreban kvalitet za vrhunske rezultate ove sezone u Evroligi.

Izvor: Arena sport

Počinje nova sezona Partizana u Evroligi, a pred meč sa Olimpijom iz Milana Nikola Lončar je istakao da dijeli i uzbuđenje, ali i smanjena očekivanja sa navijačima crno-bijelih ove sezone.

"Dijelim uzbuđenje zbog Evrolige. Dijelim i očekivanja svih navijača Partizana, ali možda je to dobro. Da se ne krene sa nekim obećanjima koja se kasnije ne ispune. Nov tim, stari trener, vidjećemo kako će to da izgleda od početka. Ali uzbuđenje postoji, pa da krenemo redom", rekao je na startu Nikola Lončar.

Kako djeluje Partizan?

Što se tiče Partizana, trener Đoan Penjaroja je istakao da crno-bijeli čekaju još dva pojačanja. To ne djeluje previše raskošno Lončaru.

"Djeluje mi skromno. Nisu došla neka zvučna imena. Najvažnija stvar za navijače Partizana je što je Karlik Džouns ostao. Mislim da treba još malo talenta i kvaliteta u napadu, pogotovo sa poenima. Pozicija četiri, pet da se poboljša. Vilis i Tanasković nisu dovoljno kvalitetni da bi bili starteri tokom cijele sezone. Dobri su igrači, ali gdje god su igrali u Evroligi bili su bekap. Naš igrač, uvijek se radujem kada dođe naš igrač, odigrao je odlično pripreme i pogotovo sa reprezentacijom. Potrebno mu je samopouzdanje i podrška."

Nakon toga je prešao na analizu bekovske linije sastava crno-bijelih. Analizirao je prije svega Alesandra Pajolu i Luku Vildozu.

"Vildoza i Pajola, to su isto igrači koji imaju staž u Evroligi. Uglavnom su igrači uloge. Vildoza je u nekom padu kao igrač u odnosu na to šta je bio, ali vidjeli smo u predsezoni da može da bude onaj stari igrač i da brani i da napada, mislim da je dobar par sa Karlikom. Što se tiče Pajole, dobar defanzivac, znamo ga iz reprezentacije. Dobar igrač, zna kako da ubrza, uspori. To je dosta, ali nije nešto sjajno, što blješti da možemo da se oslonimo mi navijači Partizana da će biti dovoljno za plej-of.

Lamar Stivens je došao iz Pariza i ovo mu je druga sezona. Dosta defanzivan igrač, ne liči da je imao 220 utakmica u NBA i da je prve tri godine svoje karijere igrao preko 60 utakmica, da je 42 utakmice bio starter. Uglavnom je bio igrač uloge u Parizu, prošle godine je imao devet poena. Nije igrač koji je prijetnja, taj šut za tri je ispod nivoa. Itan Tompson, to je prvo iskustvo s 27 godina u Evropi, vidjećemo. Za moj lični ukus je dosta mekan.

Mislim da to nije dovoljno za rezultate. Da se igra Evroliga jeste dovoljno, ali za rezultate... Ali niko nam nije rekao koji su ciljevi ove sezone? Nemaju koga da razigravaju jer nema mladih igrača, svi imaju 26-27 godina. Da se igra pa da vidimo šta će da bude. Dosta je optimistično reći da će Partizan biti u plej-inu. Za sada idemo utakmicu po utakmicu. Ja ne vidim tu neki kvalitet koji može da nosi igru Partizana osim Karlika. Centri su dobri. Stari su, veterani, treba voditi računa o povredama, minutaži."