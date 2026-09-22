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Mirko Mikić nakon žrijeba u EHF Evropskom kupu: PAOK je atraktivan i zahtjevan rival, ali imamo naše adute

Mirko Mikić nakon žrijeba u EHF Evropskom kupu: PAOK je atraktivan i zahtjevan rival, ali imamo naše adute

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Rukometaši banjalučkog Borca m:tel saznali su rivala u drugom kolu EHF Evropskog kupa.

Mirko Mikić Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Voljom žrijeba u Beču, crveno-plavi će odmjeriti snage sa grčkim predstavnikom, ekipom PAOK-a iz Soluna.

Šef stručnog štaba Banjalučana, Mirko Mikić, istakao je za MONDO da je grčki tim izuzetno kvalitetan protivnik, ali poručuje da Borac m:tel u ovaj dvomeč ulazi sa velikim motivom i jasnim ciljem.

"PAOK je izuzetno atraktivan, ali i veoma zahtjevan protivnik. Riječ je o ekipi koja ima kvalitet i tradiciju u evropskim takmičenjima. Ipak, u ovaj dvomeč ulazimo bez straha i sa jasnim ambicijama. Najvažnije je da napravimo detaljnu analizu i ekipu pripremimo na najbolji mogući način. Očekujem veliku borbu u oba susreta, a siguran sam da će naša energija i podrška sa tribina u Banjaluci biti naš najveći adut za prolaz dalje", poručio je Mikić.

Prvi susret na programu je u Solunu, dok će se revanš odigrati u Banjaluci, gdje se očekuje velika podrška domaće publike. Tačni termini utakmica biće naknadno potvrđeni od strane EHF-a.

(MONDO)

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Tagovi

Mirko Mikić RK Borac EHF Evropski kup

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