Karlo Kudićini nam je pričao o periodu u Milanu, Čelsiju, Branislavu Ivanoviću, utakmici protiv Crvene zvezde koja je prekinuta zbog magle...

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ako volite fudbal i Premijer ligu nema šanse da vam jedna od asocijacija na golmane ne bude Karlo Kudićini. Čuveni italijanski čuvar mreže koji je proveo 10 godina u Čelsiju. Prije toga je bio u Milanu i Laciju, pa onda u Totenhemu i Los Anđeles Galaksiju. Sada radi u Čelsiju kao trener zadužen za igrače na pozajmicama i u Beogradu je dao intervju za MONDO. Bio je dio "Adria football foruma".

"Bio sam ovdje prije mnogo, mnogo godina. Na utakmici Zvezde i Milana, znate ona utakmica koja je prekinuta zbog magle. Bio sam prije mnogo vremena. Beograd se promijenio, ja sam ostario, ali je lijepo vratiti se", počeo je Kudićini intervju za MONDO.

Vidi opis "Savićević mi dao BMW da impresioniram djevojku": Kudićini nam otkrio po čemu pamti Zvezdu i Deju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Čuvena utakmica na "Marakani" koja je prekinuta zbog magle, odigrana je 1988. godine. Karlo je tada imao 15 godina i bio je na stadionu. Mnogi navijači crveno-bijelih i ljudi koji su tada igrali smatraju da bi Zvezda dobila taj meč da nije bilo magle i prošla dalje. Čak je i čuveni Franko Barezi imao slično mišljenje.

"Znam, u fudbalu imate različita mišljenja što je sjajno. Pobijedili smo u tom meču i ako se dobro sjećam osvojili smo Ligu šampiona kasnije. Bila je to veoma važna stanica za nas u pobjedi", ističe Kudićini.

"Savićević mi je dao auto da vodim djevojku na jezero"

U Milanu je Karlo imao priliku da igra i da na djelu vidi i "Genija" - Dejana Savićevića. Ispričao nam je i jednu zanimljivu anegdotu o tome kako mu je dao svoj auto i da je htio da mu pomogne da impresionira svoju djevojku.

"To je pokazatelj koliko je velikodušan bio Dejan. Ja sam bio treći golman tada, trenirao sam sa prvim timom. Tokom vikenda prvi tim igra utakmice, ja nisam putovao sa njima. Sjećam se da smo bili na ručku jedan petak, prije odlaska ekipe u hotel. Dejan me pitao kakav mi je plan za vikend, rekao sam mu da želim djevojku da odvedem na jezero Komo i da provedemo dan tamo", počeo je Kudićini.

Nasmijao se, pa otkrio šta se onda dogodilo i kako je sve prošlo.

"Rekao mi je 'Važi, uzmi moj auto, sve dok ga vratiš u jednom komadu, zabavi se'. Imao sam 19 godina tada, mislim da je bio BMW M5. Možete li da zamislite kako je bilo momku od 19 godina da vozi takav auto. To govori koliko je velikodušan i koliko veliko srce ima. Dao je mladom saigraču auto, Dejan je bio takav. Pomoglo je tada, ali smo već tada bili zajedno, tako da je bio lijep gest sa njegove strane."

"Pamtim Branu i Kežmana"

Vidi opis "Savićević mi dao BMW da impresioniram djevojku": Kudićini nam otkrio po čemu pamti Zvezdu i Deju "Ode nam Matija u PSV,a mi ćemo dobiti semafor... ali za 13 godina". Nenad Bjeković, Matija Kežman i Slobodan Đurić na oproštaju fudbalera od dresa Partizana. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press/Marko Metlaš Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nezaobilazna tema bio je razgovor o srpskim igračima sa kojima je igrao. Dobro pamti dvojicu iz Čelsija - Branislava Ivanovića i Mateju Kežmana.

"Imaju jak karakter, otpornost, nikada ne odustaju. Na kraju krajeva, sjajni momci. Branislav Ivanović, Mateja Kežman. Njih pamtim iz Čelsija, lijepo je bilo dijeliti svlačionicu sa njima, učiti o novoj kulturi. Učiti o njihovom odrastanju kroz rat i sve što je bilo. "

Pohvalio je obojicu, a posebno Baneta koji je sa "plavcima" osvojio tri titule u Premijer ligi, po jednu u Ligi šampiona i Ligi Evrope, tri FA Kupa...

"Različiti su karakteri. Njihova želja za uspjehom i da daju 120 odsto na terenu, da ne odustaju, to je njihov stav bio. Brana je imao tako veliki udio u uspjehu Čelsija"

Zašto Petrović nije uspio u Čelsiju?

Pogledajte 05:43 Karlo Kudićini Mondo intervju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Imao je Kudićini priliku da sarađuje sa Đorđem Petrovićem u Čelsiju, posebno u periodu kada je bio na pozajmici u Francuskoj.

"Đorđe je bio na pozajmici u Strazburu kao igrač Čelsija, ja sam zadužen u klubu za igrače na pozajmicama. Zadovoljan sam što je našao put. Imao je važnu sezonu u Strazburu, ima dobru karijeru, sjajan je golman."

Pitali smo ga i direktno - šta je to nedostajalo Petroviću da ostane u Čelsiju?

"Ne znam, teško je reći, donijeta je takva odluka. Najvažnije za njega je da je našao put i da je u Premijer ligi na najvišem nivou."

Za kraj smo ga pitali i za učenje srpskog jezika i za srpsku muziku. Dobro je upamtio riječ - brate.

"Ne znam mnogo na srpskom, moram da priznam. Ponekad, pamtim Branu da psuje na srpskom. Prošlo je dosta vremena od toga, riječ brate sam upamtio, to je riječ koju je često koristio sa svima, da nas stavi na pobjednički put. Muzika? Ne sjećam se da je puštao srpsku muziku. Brana je umjetnička duša, ali mislim da muzika nije bila njegov hobi. Sada uživa i provodi vrijeme u slikarstvu, voli da slika. Ima tu kreativnu crtu", zaključio je Kudićini.

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