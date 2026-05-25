Zvezda odmah odnijela Miloševiću pehar Lige šampiona: "Sjeo sam u jednu fotelju i primijetio da ne zna"

Dejan Savićević je ispričao kako je sa timom Crvene zvezde bio na prijemu kod Slobodana Miloševića kada je osvojio Ligu šampiona.

Izvor: MN Press/YouTube/Printscreen/ profimaximus

Crvena zvezda je prije 35 godina postala šampion Evrope pobjedom nad Olimpikom iz Marseja na penale, a nakon toga je tim dočekao Slobodan Milošević. U svom novom intervjuu o tome je govorio Dejan Savićević.

"Ako vas to interesuje i kod Sloba kad smo bili... Je l' to interesantno? Nije?", rekao je, a kada su mu novinari rekli da ih to naravno zanima ispričao je zanimljivu priču o prijemu kod prvog čovjeka SRJ.

"Idemo mi na prijem kod Miloševića i sad dolazimo tamo, pozdravljamo se sa njim, ali kada sam prošao pored njega i sjo tamo na jednu fotelju primijetio sam da čovjek nije poznavao igrače. Sjećam se da je najviše u društvu proveo Đuro Prosinečki sa njim. Ispričali su se, baš su se dobro ispričali. Bili su tu i Cvele i ostali. Predsjednici, Toza Mijailović, Džaja, Cvele, to je bila ta vrhuška kluba ali sam to primijetio da nije poznavao igrače", ispričao je Savićević.

Đuri teško pao odlazak u Crvenu zvezdu

Robert Prosinečki je zapravo rođen u Njemačkoj gde su radili njegovi roditelji, a vratio se zbog fudbala. Upravo je Đuro Prosinečki žarko želio da se vrate u Zagreb kako bi mu sin zaigrao za voljeni Dinamo.

"Puno stvari se potrefilo tih godina. Svi su htjeli van Hrvatske, a ja sam se vratio. Zapravo, moj pokojni stari koji je bio nevjerovatni 'Dinamovac' bio je jedan od inicijatora da se ja vratim u Hrvatsku, uz Canjugu i Franju onda valjda sigurno. Tata je oduvijek samo htio da mu sin igra u Dinamu.Sve je napravio da se vratimo u Hrvatsku kad sam još bio dijete i da njegov sin igra u Dinamu, jer ja sam rođen u Njemačkoj. Sa deset godina sam se vratio iz Njemačke, kasnije prošao i sve uzraste u Dinamu, debitovao i onda se dogodilo da sam otišao u Zvezdu. Moj pokojni stari je to jako teško podnio", rekao je Robi Prosinečki za "Net.hr".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!