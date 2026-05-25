Zvezda odmah odnijela Miloševiću pehar Lige šampiona: "Sjeo sam u jednu fotelju i primijetio da ne zna"

Dejan Savićević je ispričao kako je sa timom Crvene zvezde bio na prijemu kod Slobodana Miloševića kada je osvojio Ligu šampiona.
Crvena zvezda je prije 35 godina postala šampion Evrope pobjedom nad Olimpikom iz Marseja na penale, a nakon toga je tim dočekao Slobodan Milošević. U svom novom intervjuu o tome je govorio Dejan Savićević.
"Ako vas to interesuje i kod Sloba kad smo bili... Je l' to interesantno? Nije?", rekao je, a kada su mu novinari rekli da ih to naravno zanima ispričao je zanimljivu priču o prijemu kod prvog čovjeka SRJ.
"Idemo mi na prijem kod Miloševića i sad dolazimo tamo, pozdravljamo se sa njim, ali kada sam prošao pored njega i sjo tamo na jednu fotelju primijetio sam da čovjek nije poznavao igrače. Sjećam se da je najviše u društvu proveo Đuro Prosinečki sa njim. Ispričali su se, baš su se dobro ispričali. Bili su tu i Cvele i ostali. Predsjednici, Toza Mijailović, Džaja, Cvele, to je bila ta vrhuška kluba ali sam to primijetio da nije poznavao igrače", ispričao je Savićević.
Đuri teško pao odlazak u Crvenu zvezdu
Robert Prosinečki je zapravo rođen u Njemačkoj gde su radili njegovi roditelji, a vratio se zbog fudbala. Upravo je Đuro Prosinečki žarko želio da se vrate u Zagreb kako bi mu sin zaigrao za voljeni Dinamo.
"Puno stvari se potrefilo tih godina. Svi su htjeli van Hrvatske, a ja sam se vratio. Zapravo, moj pokojni stari koji je bio nevjerovatni 'Dinamovac' bio je jedan od inicijatora da se ja vratim u Hrvatsku, uz Canjugu i Franju onda valjda sigurno. Tata je oduvijek samo htio da mu sin igra u Dinamu.Sve je napravio da se vratimo u Hrvatsku kad sam još bio dijete i da njegov sin igra u Dinamu, jer ja sam rođen u Njemačkoj. Sa deset godina sam se vratio iz Njemačke, kasnije prošao i sve uzraste u Dinamu, debitovao i onda se dogodilo da sam otišao u Zvezdu. Moj pokojni stari je to jako teško podnio", rekao je Robi Prosinečki za "Net.hr".
