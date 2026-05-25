logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda odmah odnijela Miloševiću pehar Lige šampiona: "Sjeo sam u jednu fotelju i primijetio da ne zna"

Zvezda odmah odnijela Miloševiću pehar Lige šampiona: "Sjeo sam u jednu fotelju i primijetio da ne zna"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dejan Savićević je ispričao kako je sa timom Crvene zvezde bio na prijemu kod Slobodana Miloševića kada je osvojio Ligu šampiona.

Dejan Savićević Slobo Milošević nije znao igrače Crvene zvezde Izvor: MN Press/YouTube/Printscreen/ profimaximus

Crvena zvezda je prije 35 godina postala šampion Evrope pobjedom nad Olimpikom iz Marseja na penale, a nakon toga je tim dočekao Slobodan Milošević. U svom novom intervjuu o tome je govorio Dejan Savićević. 

"Ako vas to interesuje i kod Sloba kad smo bili... Je l' to interesantno? Nije?", rekao je, a kada su mu novinari rekli da ih to naravno zanima ispričao je zanimljivu priču o prijemu kod prvog čovjeka SRJ. 

"Idemo mi na prijem kod Miloševića i sad dolazimo tamo, pozdravljamo se sa njim, ali kada sam prošao pored njega i sjo tamo na jednu fotelju primijetio sam da čovjek nije poznavao igrače. Sjećam se da je najviše u društvu proveo Đuro Prosinečki sa njim. Ispričali su se, baš su se dobro ispričali. Bili su tu i Cvele i ostali. Predsjednici, Toza Mijailović, Džaja, Cvele, to je bila ta vrhuška kluba ali sam to primijetio da nije poznavao igrače", ispričao je Savićević. 

Đuri teško pao odlazak u Crvenu zvezdu

Robert Prosinečki je zapravo rođen u Njemačkoj gde su radili njegovi roditelji, a vratio se zbog fudbala. Upravo je Đuro Prosinečki žarko želio da se vrate u Zagreb kako bi mu sin zaigrao za voljeni Dinamo. 

"Puno stvari se potrefilo tih godina. Svi su htjeli van Hrvatske, a ja sam se vratio. Zapravo, moj pokojni stari koji je bio nevjerovatni 'Dinamovac' bio je jedan od inicijatora da se ja vratim u Hrvatsku, uz Canjugu i Franju onda valjda sigurno. Tata je oduvijek samo htio da mu sin igra u Dinamu.Sve je napravio da se vratimo u Hrvatsku kad sam još bio dijete i da njegov sin igra u Dinamu, jer ja sam rođen u Njemačkoj. Sa deset godina sam se vratio iz Njemačke, kasnije prošao i sve uzraste u Dinamu, debitovao i onda se dogodilo da sam otišao u Zvezdu. Moj pokojni stari je to jako teško podnio", rekao je Robi Prosinečki za "Net.hr".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Dejan Savićević FK Crvena zvezda Slobodan Milošević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC