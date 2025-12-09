"Rekao sam Piksiju da izbaci Tadića": Dejo Savićević otkrio nepoznate detalje, jednu izjavu ne prašta

Dejan Savićević je istakao da je upozorio Dragana Stojkovića na to da mora da se odrekne Dušana Tadića u reprezentaciji Srbije.

Izvor: MN PRESS

U svom intervjuu za "Korner" Dejan Savićević govorio je između ostalih i o reprezentaciji Srbije i Draganu Stojkoviću Piksiju. On je naglasio da je najbolji meč Piksija na klupi Srbije bio protiv Portugala, ali i da nije poslušao jedan savjet koji mu je "Genije" dao.

Ipak, čak i poslije pobjede nad Portugalom vidio je Savićević da je bilo ozbiljnih problema u igri "orlova" i da je to daleko od idealne postavke tim Srbije.

"Njegova ključna utakmica bila je ona protiv Portugalije. Tada je sve pogodio: izašao je visoko, rizikovao... Ali i poslije te utakmice sam mu rekao da je pogleda ponovo. Da vidi koliko su situacija Gudelj i Milinković-Savić spasili klizećim startovima, presjecanjem kontri koje bi Portugalcima omogućile akcije četiri na dva, četiri na tri, tri na dva… Mnogo toga je bilo zaustavljeno u posljednjem trenutku i onda Srbija daje gol u 90. ili 91. minutu, ne znam tačno kad je Mitrović pogodio. Ali tada je to bilo opravdano, jer mu je samo pobjeda igrala", rekao je Savićević.

"Izbaci Tadića"

I ranije je pričao o tome, a sada je ponovio da je nakon meča Srbije i Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Podgorici rekao da je vrijeme da se Dušan Tadić skloni iz nacionalnog tima.

"Mislim da je takva strategija previše ofanzivna. Tada sam mu, poslije naše utakmice u Podgorici, rekao da iz reprezentacije izbaci Tadića. Da će proći ovu grupu sa nama, Bugarskom i Mađarskom, ali da sa Tadićem na Evropskom prvenstvu nema šta da traži.

Objasniću vam zašto sam to rekao. Igrali smo protiv Srbije četiri godine ranije, izgubili smo 2:0, Mitrović je dao oba gola. Sada smo opet izgubili 2:0, ovoga puta Vlahović je dao dva gola. Kada uporedite te dvije utakmice, razlika je ogromna. Tadić nas je tada sam pobijedio. Bio je toliko superioran u odnosu na sve igrače na terenu. On je namjestio Mitroviću oba gola, bukvalno nas je razbio. Četiri godine kasnije, to je potpuno drugi igrač. On je poslije na Evropskom prvenstvu izjavio da je najspremniji igrač, što je sramota. Čovjek od 35 godina da tvrdi da je najspremniji pored Vlahovića od 24 godine", podvukao je Dejan Savićević.