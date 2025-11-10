"Razgovarao sam da Dušanom Tadićem": Veljko Paunović otkrio kako teku pregovori sa bivšim kapitenom Srbije

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović otkrio je da je razgovarao sa Dušanom Tadićem

Veljko Paunović postao je selektor seniorske reprezentacije Srbije, a po dolasku novog stratega postojala je i nada da će se u nacionalni tim vratiti iskusni Dušan Tadić. Paunović je na predstavljanju svoje nove funkcije otkrio da je razgovarao sa bivšim fudbalerom Ajaksa, ali da njihovi razgovori još nisu završeni.

"Jesam obavio razgovore, ali nismo završili razgovor. Pričao sam sa Tadićem. Njegova kreativnost i liderske sposobnosti bi bile važne za ovo okupljanje, ali to nažalost nije tako bilo", rekao je Paunović na konferenciji za medije.

Dušan Tadić poslije dvije sezone u Fenerbahčeu, karijeru je nastavio u Al Vahdu, u kojem će igrati narednih godinu dana. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije dobio je izuzetno unosnu ponudu, koja je ubjedljivo nadmašila one koje su stizale iz Evrope. Kako su tada mediji prenosili, Tadić će za godinu dana zaraditi 7.000.000 evra, ne računajući bonuse.

Kada se Dušan Tadić povukao iz reprezentacije?

Dušan Tadić povukao se iz reprezentacije Srbije prije više od godinu dana. U "A" Srbije 16 godina je vodio "orlove" u dobrim i lošim mečevima i odigrao 111 utakmica braneći srpsku trobojku. Nakon odluke da se povuče iz nacionalnog tima Dušan Tadić je rekao: "Želim da se obratim svim ljubiteljima fudbala ovim saopštenjem. Težim ka tome da budem korektan i direktan, koliko je to moguće, kao što je bilo tokom izjava na EP. Ostajem pri stavovima koje sam iznio. Naglašavam da nisam imao namjeru da uvrijedim saigrače ili bilo koga drugog ko je bio dio tima Srbije u Njemačkoj, tako da imam potrebu da posljednji put objasnim određene stvari oko kojih znam da je bilo polemike".

"Dalje, osnovni razlog ovog saopštenja je taj da sam donio odluku da se oprostim od dresa reprezentacije Srbije. Da li bih mogao i u budućem periodu da budem koristan - neka procijeni struka, javnost ili ko već smatra da je pozvan da o tome diskutuje i ko misli da je dio fudbalskog ambijenta".

"Reprezentacija je za mene uvijek bila ljubav. Ljubav prema državi, ljubav prema narodu, ljubav prema igri, takmičenju, druženju... Mnogo toga smo prošli zajedno - radost, tugu, osmijehe, krv, sreću, a bilo je dosta bola i patnje. Nijedan klupski neuspjeh ne može da zaboli kao reprezentativni, ali isto tako nijedan klupski uspjeh ne može da donese radost kao uspjeh u dresu Srbije. Sa velikim zadovoljstvom sam se borio i branio grb državnog tima. Van terena, kao i na njemu. Imao sam privilegiju da predstavljam Srbiju na dva Svjetska prvenstva, Evropskom prvenstvu i Olimpijskim igrama".

"Rekordi me nikad nisu zanimali, a kapitenska traka je donijela posebnu odgovornost, čast i povjerenje. Ako nešto ističem - to bi bio rekord u broju asistencija. Ko me poznaje, zna koliko mi je važno. Uvijek mi je slađe da 'spakujem', nego da postignem gol. Hvala našem narodu i navijačima na aplauzima i kritikama. I u kritikama sam osjećao podršku i koliko vole reprezentaciju. U sportu je, uglavnom, teren taj koji uvijek pokaže gdje ste i koliko zaslužujete. Hvala svima koje sam upoznao od prvog dana kada sam postao dio reprezentacije i FSS-a. Učinili su me boljim čovjekom i sportistom".

"Opraštam se od reprezentacije, ali vjerujem da ću jednog dana ponovo biti tu. Poslije igračke karijere, želim da ostanem u fudbalu, a nema ničeg ljepšeg nego da svojoj zemlji pomognete ukoliko to možete. Sa svojom porodicom i prijateljima, na tribinama ili ispred ekrana, biću uvijek vjeran navijač Srbije".

