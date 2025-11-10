Veljko Paunović zvao Tadića i Sergeja: Cijeli život je sanjao ovo sa Srbijom i hoće na Mundijal

11 : 52 "Naprijed Srbija" Veljko Paunović je ovim riječima završio obraćanje iz Kuće fudbala.

11 : 50 Kapiteni pričali s Sergejem "Kapiteni su izvršili veliki razgovor i pričali su sa Sergejem, imali smo različite tačke kojima smo se dotakli, pa i kapitenske trake jer neće biti Mitrovića. Uspostavili smo sve to. Kad momci budu ovdje i da se sa njima obavi uživo razgovor. Iz tog razloga Aleksandar Mitrović je vrhunski lider i pomogao je u ovim razgovorima u upoznavanju s jednom grupom igrača, odnosno obnavljaju razgovora s drugim igračima".

11 : 49 Proces Izvor: MN PRESS "I ostali selektori su za mene veliki izvor podrške. Rad sa njima je bitan i važno je da se spoje sve strukture. To je model koji se sprovodi dugo u Španiji. Naša generacija, svjetski šampioni, i dalje su aktivna vrijednost koju imamo i moramo da nađemo način da izvučemo najbolje iz nje. Španske reprezentacije od Ikera do danas, bili su prvaci svijeta i šampioni u mlađim kategorijama, pa su postali i kao seniori. Kada shvatimo da je to jedan uspostavljen put, ali nije lak, samo nije jednostavan da se razumije, a može da se ponovi. Mi smo bili prvaci Evrope U19, prvaci svijeta U20, mora da se nađe način da se izvuče najbolje iz njih".

11 : 47 Vembli je san "Ja sam što se tiče Vemblija... Bio sam i gledao sam par utakmica i san mi je bio da igram tamo. To je jedan od razloga što sam prihvatio ovaj izazov. Veličanstven je stadion. Taj stadion nosi nešto jedinstveno, želim da prenesem mojim igračima i za neke je to možda jednom u životu. Ne samo da treba da se pojavimo na Vemlbiju, nego da napravimo nešto da se zapamti u pozitivnom smislu", rekao je Paunović.

11 : 47 Nosioci reprezentacije? "Idem listom, ali imamo dosta igrača koji imaju bazične kvalitete. Mislim da nije u ovom trenutku nije potrebno da se imenuju, jedno je kada ih gledate, drugo je kada ih posmatrate sa distance, drugo je to kada imate interakcije i kada možete da pritisne te tačke. Nije to samo zbog kvaliteta, nego karaktera, kako se ponašaju pod pritiskom. Moram taj ispit karaktera da uradim kada budemo u situaciji i kada budem imao priliku da radim sa njima", rekao je Paunović.

11 : 41 O golmanima "Svakako da momci dolaze svako spreman, uvijek ćemo gledati da takvu atmosferu i konkurenciju zadržimo u pozitivnom kontekstu. Ja kažem da igrači koji završavaju utakmicu nisu oni koji počinju. Najvažniji su oni koji završavaju. Svi treba da razumiju tu ulogu. Isto tako, važno je za naš tim da imamo dubinu, da imamo više igrača, da imamo opcije i da ne izgubimo kvalitet i nivo igre za maksimalan nivo".

11 : 41 Ovo je proces "Ispunili su proces i nalaze se u najboljoj verziji sebe. Biće jedni od favorita na Svjetskom prvenstvu. Gledano unazad, naše utakmice, izvuče se pouka dobra i loša, potenciraćemo dobre stvari koje smo radili. Mislim da nam je falilo da budemo učestali u svemu što smo radili. Da smo malo više bili na strani lopte, nego bez lopte, volio bih da potenciram to što su momci uradili dobro. Da radimo na tome, da ubacimo i neke novitete, prevashodno mislim da je moglo da se vidi da smo izgubili utakmicu na prekidima. Moramo da imamo naš plan u prekidima", rekao je Paunović. "Nije samo do plana. Mora da se vjeruje u plan i da se provede kako treba. Govoreći konkretno o fudbalu, uvijek ćemo tražiti od igrača da izvrše akcije kako treba. Preciznost na ovom nivou... Bez toga ne može. Ako tražimo na prvu stativu, mora da bude na prvu stativu i tako dalje", naglasio je selektor Srbije.

11 : 37 Izazov "Prva slika ću biti ja. Tu sam, vjerujem u njih, želim da se izbaci riječ strah iz našeg okruženja. Izazov je dobra riječ. Želimo da ispoljimo ono najbolje o nama. Ovo je najveći izazov za mene, idemo u dobrom pravcu, idemo u dobrom smjeru...", rekao je Paunović.

11 : 36 Samo pozitiva Izvor: MN PRESS "Nisam izgubio kontakt sa srpskim fudbalom. Potrebno mi je da upoznam druge aktere koji su bili u našem fudbalu, moj lični fokus je jako usmjeren na pozitivne stvari, dobre stvari u našem fudbalu, neću da me remete stvari na koje ne mogu da utičem i koje mogu da nam budu prepreka u ovoj urgentnoj misiji koju trenutno imamo", rekao je Paunović.

11 : 36 Šta nam fali? "Ima igrača, na prvom mjestu mislim da povrede gdje smo izgubili Mitrovića i Maksimovića, to je najveći peh. Što se tiče drugih pozicija, bekova, na spisku pokrivamo te pozicije i gledaćemo da izvučemo maksimum iz toga. Isto tako potrebno nam je da pronađem talenat da obavimo zadatke koji su nam potrebni".

11 : 35 Atmosfera u srpskom fudbalu "Hoću da razjasnim da moj odabir stručnog štaba ima dosta stranaca, dosta ljudi s kojima sam radio. Spremao sam do skoro utakmice sa Real Madridom i Barselonom, kako je ova misija došla iznenada, mislim da je sasvim logično da znaju naš način rada. Imamo iskustvo na internacionalnom nivou. S te strane ću gledati da uklopim sa ljudima iz Srbije, znate dobro Acu Rogića, a posebno bih se zahvalio Marku Nikoliću s kojim sam prvo tražio da pričam sa njim. Obojici ide dobro u Grčkoj. To je mali primjer, veliki, kako možemo da doprinesemo srpskom fudbalu. Kroz razgovor s kolegama sam pronašao više malih trenera koje želim da uključujem ljude. To sam radio kao trener. Ne isključujem ih", rekao je Paunović. "Koristim zdrav razum i hoću to svi da imamo na umu, jako je važno da imamo pristup fudbalski. Objasnio sam sada stručnom štabu da barijera ne treba da postoji. Svi pričamo fudbalski jezik", dodao je selektor.

11 : 31 O kultu reprezentacije "Uvijek možete da računate na mene. Govorio sam o tom kultu i moramo da se izdignemo iznad svih poteškoća i nekih ličnih, ne znam kako da ih nazovem, ali nekih ličnih situacija koje mogu da se prevaziđu. Mi svi pripadamo ovom narodu. Moja uloga je jako važna, kao i navijača, naroda, na prvom mjestu".

11 : 26 Kako vratiti publiku? "Cilj je povratak publike na stadione. Da bismo došli do toga moramo da se fokusiramo na to da sprovodimo zadatke i da im vraćamo samopouzdanje. Moramo da im stavimo do znanja da igraju kao tim i onda će pokrenuti dobru energiju, a dobri rezultati će nas vratiti na stadione".

11 : 25 Dušan Tadić? Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia "Jesam obavio razgovore, ali nismo završili razgovor. Pričao sam sa Tadićem. Njegova kreativnost i liderske sposobonosti bi bile važne za ovo okupljanje, ali to nažalost nije tako bilo".

11 : 25 Biće kazni ko ne dođe u reprezentaciju! "Kad vidim mladog igrača uvijek se trenerski i fudbalski stimulišem, uvijek zavisi. Ne gledamo ličnu kartu i hoćemo da izgradimo kult reprezentacije. Dokle god budem selektor Srbije, hoću da se poštuje maksimalno reprezentacija. U razgovoru sa trenerima iz FSS detektovali smo da postoji jedan problem. Hoću odmah da ga riješimo. Mora reprezentacija da se poštuje, da se ne izmišljaju povrede, razlozi, ako ne - mi moramo da napravimo jedan kodeks i konsekvence za igrače koji ne odgovaraju na pozivu reprezentacije", rekao je Paunović. "Mladi moraju da čuju ovu poruku".

11 : 21 Bez straha! "Svakako da mislim da taktičko-tehnički je da uvijek može bolje. Svako od nas mora da traži ipak bolje. U svim fazama moramo da se poboljšamo. Globalna organizacija igre je da se definiše uloga svakog igrača. Tu nam je potrebna jasnoća kako da se ponašamo s loptom i bez lopte. To nam je potrebno da bi nam se povećalo samopouzdanje. Moramo da imamo dobru organizaciju bez lopte i s loptom. Ako se dobro braniš - bićeš nepobjediv, ali da pobijediš moraš da napadaš. Ne želim da ekipa izgleda neorganizovano, da ima strah... To želim da prvo ubrzigam u naše momke, da igraju bez straha. Da budu mudri. Fudbal je igra, strategija, nadmetanje. Mali detalji u sklopu organizacije odlučuju rezultat".

11 : 20 O sistemu Srbije "Ja volim da igrači igraju u sistemu na koji su navikli, da igraju na pozicijama gdje su dali najbolje učinke. Ovo je važan faktor i kriterijum da moji timovi zadovoljavaju. Da sistem bude prilagođen kvalitetima igrača koje imam. Što se tiče tačaka, nismo imali vremena da priča o ciljevima, ovo okupljanje je najvažnije da dođemo s rezultatom. Sljedeća utakmica treba da nam bude veliko finale da podignemo naš fudbal u pozitivnom smislu da postanemo podrška reprezentaciji i fudbalu", rekao je Paunović.

11 : 17 Srpski fudbal? Izvor: MN PRESS "Neosporan je naš talenat i strast za igrom. Postoji pomak u infrastrukturi i što se tiče samog takmičenja, pa i suđenja. Primijetio sam da postoji boljitak, ali da je isto to proces koji FSS sprovodi. Treba da očekujemo da naš fudbal što se tiče infrastrukture napredovao i treba još da se podigne na sljedeći nivo. Želja svih u zemlji je da naš fudbal ima reputaciju. Da bude gledan, da naši navijači, da kada naši timovi igraju ne mijenjaju program i gledaju srpski fudbal".

11 : 16 Zlatni orlići? "Dosta su pokazali u svojim karijerama, na stranu sve okolnosti, više smo očekivali od nacionalnog tima. Nije to kritika, nego jedan stimulans da ova grupa može da izvuče najbolje od sebe. Gledaću da doprinesem. To mi je zadatak i želja. Imao sam kontakta sa mnogim momcima i gledao sam uvijek da im pomognem, najviše sam bio fokusiran na učinak, ali uvijek sam i uvijek ću vjerovati u svakog od njih", rekao je Paunović.

11 : 13 Kako će igrati Srbija? "Što se tiče formacije i igre, sve varijante su moguće, istina je da volim da igram sa četiri odbrambena igrača. To je samo polazna tačka jednog sistema. Više je do toga koji igrači igraju na tim pozicijama i koje su njihove svojstvenosti. Već imam ideju kako želim da igram, ali neću još da kažem sve o sistemu", rekao je Paunović.

11 : 12 Zbog čega niste potpisali ugovor? "Na prvom mjestu, sve se jako brzo desilo. Mislim da prvi odgovor je bio - lični i ljudski. Počeli smo razgovore o dugogodišnjoj saradnji, a nismo se fokusirali da možemo da odemo na Svjetsko prvenstvo. Nisam želio da propustim priliku da budem sa momcima u izazovnoj akciji za ovaj ciklus, nije bilo vremena da sjedimo i pričamo u ugovoru, ali sada smo morali da odlučimo. Za poslije će biti vremena do marta. Svakako postoji i to što želim da vidim odgovor igrača na zahtjeve koje ćemo postaviti za ovo okupljanje. Sad je primarni fokus na rezultat", rekao je Paunović.

11 : 09 Vjera da možemo na Mundijal Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ "U razgovoru sa igračima sam detektovao nekoliko problema s kojima se suočavaju. Podrška javnosti i publike je potrebna. Oni žele jasnoću u svakodnevnom radu, tako da prvo što mogu da uradim sa njima je da im vratim povjerenje međusobno i vjeru da je i dalje moguće da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Hoću da imamo vjeru da možemo da napravimo rezultat da odemo na Svjetsko prvenstvo. Prvenstveno radim na tome, ne kažem da to nije postojalo, ali to potenciramo jer su to ključne stvari. A onda smo dobili jedan dan više tako da ćemo imati jedan trening više", rekao je Paunović.

11 : 09 O braći Milinković-Savić "Pričao sam sa Vanjom i Sergejem, prethodno su donijeli neke odluke, tako da je bilo rano da se odazovu. Ostavili su otvorena vrata za okupljanje u martu da se pridruže reprezentaciji. To je u najkraćem."

10 : 50 Čekamo obraćanje FSS Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Za petnaestak minuta u konferencijskoj sali FSS pojaviće se selektor Veljko Paunović.

10 : 28 Ko je na spisku? Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić

Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Ognjen Mimović, Veljko Milosavljević, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić

Vezni red: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić

Napad: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić

10 : 28 Šta je zadatak Veljka Paunovića? Reprezentaciju Srbije je preuzeo u vrlo teškom trenutku kada su "orlovima" praktično preostale samo teoretske šanse da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo 2026, ali dok postoji šansa - ljudski je nadati se. Pred srpskim timom su utakmice sa Engleskom (13. oktobar) i Letonijom (16. oktobar) u kojima će se raspetljati klupko.



