Fudbaler Intera operisao članak, pauzira između dva i tri mjeseca

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Milanski Inter je saopštio u utorak da je Denzel Damfris operisan zbog povrede članka, pa se očekuje da će pauzirati dva do tri mjeseca.

Denzel Damfris operisan, pauzira između dva i tri mjeseca Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Holandski reprezentativac već neko vrijeme ima problem s člankom, koji se oporavljao duže nego što se očekivalo.

Obavio je konsultacije sa specijalistom i odlučio se za operaciju, što je danas potvrdilo saopštenje milanskog kluba.

Damfris je operisan zbog stabilizacije lijevog članka u klinici Fortius u Londonu. U narednim nedeljama pratiće program rehabilitacije, ali italijanski mediji sugerišu da to znači odsustvo od najmanje dva do tri mjeseca.

Inter će stoga vjerovatno ponovo aktivirati tržište u januaru kako bi pronašao adekvatnu zamjenu, jer su do sada koristili Luisa Enrikea ili pomjerili Karlosa Augusta na desnu stranu.

Ovo takođe postavlja dodatna pitanja o budućnosti Damfrisa, koji je nedavno promijenio agenta, što sugeriše da gura ka ljetnjem odlasku u englesku Premijer ligu.

Holanđanin ima otkupnu klauzulu u ugovoru za koju se vjeruje da iznosi 25 miliona evra.

(MONDO)

