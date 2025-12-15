Roma prekinula crnu seriju: Mile Svilar i „vučica“ sanjaju titulu nakon 25 godina

Fudbaleri Rome su u ponedjeljak uveče savladali Komo i upisali 10. pobjedu ove sezone u šampionatu Italije.

Dva uzastopna i minimalna poraza rimskog kluba kratko su udaljila izabranike Đan Pjera Gasperinija od samog vrha tabele, ali ih je večerašnja pobjeda u 15. kolu Serije vratila u trku za „skudeto“, koji su posljednji put osvojili prije četvrt vijeka.

ROMA - KOMO 1:0 (0:0)

„Vučica“ je do 10. trijumfa stigla pogotkom Veslija Franse u 60. minutu i sada zaostaje samo tri boda za vodećim milanskim Interom.

Poslije prilično nezanimljivog prvog poluvremena na „Olimpiku“, na početku drugog Brajan Kristante je pogodio mrežu gostiju, ali je njegov gol opravdano poništen zbog ofsajda.

Ipak, na isteku jednog sata igre, lopta je kružila oko šesnaesterca Koma, Matijas Sule je dodao do Veslija Franse, koji je iskosa sa desne strane pogodio suprotan ugao - 1:0.

Irski napadač Juan Ferguson je tri minuta kasnije mogao da riješi pitanje pobjednika, ali centarfor Rome je šutirao pored stative.

Ekipa španskog stručnjaka Seska Fabregasa nije do kraja kreirala nijedno priliku iz kategorije stopostotnih i zasluženo je uknjižila treći poraz ove sezone.

Srpski golman Rade Svilar gotovo da i nije imao potrebe ozbiljnije da interveniše u ovom susretu mada je Stefan Poš u sudijskoj nadoknadi imao priliku da iskosa pogodi mrežu, ali je bio neprecizan.

Meč je s klupe odgledao Paulo Dibala, koji je prema navodima argentinskih medija, odbio da produži ugovor sa rimskim klubom i narednog ljeta će se vratiti u otadžbinu, tačnije u Boku Juniors, što je naišlo na oduševljenje navijača kluba sa „Bombonjere“.

Naravno, još uvijek nema potvrde o ovim glasinama...







