Bruno Kaboklo odlazi u CSKA: "Tuča" oko bivšeg Partizanovog igrača koji nije igrao od početka sezone

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši Košarkaš Partizana Bruno Kaboklo nije u planovima Dimitrisa Itudisa.

Bruno Kaboklo napušta Hapoel i ide u CSKA Izvor: David Ramirez/DAX via ZUMA Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši košarkaš Partizana Bruno Kaboklo ispao je iz rotacije Hapoela iz Tel Aviva. Trener Dimitris Itudis ne računa na visokog Brazilca koji u dresu debitanta u Evroligi nije odigrao nijedan meč u novoj sezoni. Zbog toga CSKA iz Moskve prati dešavanja u Izraelu i želi da u svoj tim dovede Kabokla.

Kaboklo je navodno bio želja i Partizana, postojale su indicije da bi mogao da se vrati u tim iz Humske. Međutim, Partizan je na poziciji centra u Pirej poslao Tajrika Džounsa, a u svoj tim doveo košarkaša iz Moskve. Dres Parnog valjka zadužio je Tonje Džekiri, pa poslije ovakvog razvoja situacije CSKA traži zamjenu za novo Partizanovo pojačanje.

Osim CSKA, za Brazilca i dalje ostaju zainteresovani AEK iz Atine i PAOK iz Soluna, mada su ove ekipe trenutno u drugom planu naspram CSKA, tvrdi Sportando.

Ono što pravi problem je to što Kaboklo još nije igrao u novoj sezoni, zbog operacije leđa koju je imao. Takođe, njegov ugovor nije pristupačan ostalim ekipama, pošto je vrijedan 120.000 dolara neto na mjesečnom nivou. Zbog finansijskih razloga, Hapoel želi da pronađe novi dom Brazilcu.

Tagovi

Bruno Kaboklo Hapoel CSKA Moskva košarka

