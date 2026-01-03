logo
Ništa od povratka u Partizan: Bruno Kaboklo ide u Grčku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Brazilac Bruno Kaboklo završio je misiju u Hapoelu iz Tel Aviva.

bruno kaboklo nece u partizan ide u aek Izvor: MN PRESS

Nekadašnji centar Partizana Bruno Kaboklo spominjao se kao potencijalna zamjena za Tajrika Džonsa ukoliko napusti Humsku ove zime. Ipak, odmah je bilo jasno da će se to teško desiti zbog načina na koji se Brazilac rastao sa crno-bijelima. Prema pisanju grčkog "Atletika", Kaboklo će pojačati tamošnji AEK.

Tako će ponovo sarađivati sa Džejmsom Nanelijem sa kojim je igrao u Partizanu. Kaboklo je u posljednje vrijeme često kuburio sa povredama, pa je njegova plata postala preveliki teret za Hapoel iz Tel Aviva. Osim AEK-a, u igri je bio i PAOK, ali je izvjesnije da snažni centar obuče žuto-crni dres.

Brazilac je inače ove sezone imao problema sa leđima, išao je na operaciju i zbog toga nije ni igrao. Njegova plata je iznosila 1,2 miliona dolara po sezoni, a kako Izraelcima ide jako dobro u Evroligi, očigledno žele da preusmjere novac za neke nove akvizicije.

Što se tiče Partizana, status Tajrika Džonsa još uvijek nije riješen, ali je najbliži Humskoj trenutno Tonje Džekiri koji je raskinuo saradnju sa moskovskim CSKA.

