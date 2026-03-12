Nikola Milutinov promašio šut za pobjedu Olimpijakosa u Monaku

Važna pobjeda košarkaša Monaka koji prolaze kroz veliku krizu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Šok terapija uspjela, ali neće mnogo slaviti košarkaši Monaka poslije pobjede protiv Olimpijakosa 81:80, u okviru 31. kola Evrolige. Kneževi su uspjeli da pobijede velike drame na domaćem terenu, ali trijumf ima gorak ukus, pošto se u samom finišu utamice povrijedio Majk Džejms.

Uloga heroja ide Metjuu Strazelu koji je pogodio poslije nevjerovatnog prodora, imali su Grci četiri sekunde nade, ali je Nikola Milutinov promašio šut za pobjedu. Nema šta da mu se zamjeri jer su košarkaši Monaka odigrali dobru odbranu, pa je srpski centar morao da okuša šut sa iznuđene pozicije. Ovo je prva pobjeda Monaka nakon odlaska Vasilisa Spanulisa kojeg je na klupi zamijenio Manučar Markoišvili.

Monako je furiozno ušao u meč, pa su već poslije prvih 10 minuta košarke imali +8. Evidentna je bila mnogo bolja energija u napadu tima koji je pre ovog susreta slavio samo jednom u posljednjih pet utakmica. Ono što je obradovalo navijače je to što je Majk Džejms dobro ušao u utakmicu, a pratili su ga i saigrači. Uspjeli su domaći da naprave prednost od 15 poena razlike tokom druge dionice, ali je uslijedio odgovor Olimpijakosa. Dorsi je bio razigran, a na centru je bio dominantan Nikola Milutinov. Grčki crveno-bijeli su na poluvremenu bili na pristojnom zaostatku 43:37.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Već u uvodnim minutima treće četvrtine izabranici Jorgosa Barcokosa su okrenuli meč. Igralo se koš na koš, pa smo pred posljednji period vidjeli potpuni egal 62:63. Gledali smo sjajnu utakmicu i u nastavku, a odluka o pobjedniku je morala da padne poslije neizvjesne završnice.

Na dva minuta do kraja povrijedio se Majk Džejms, uhvatio se za zadnju ložu i hitno napustio teren. Dobio je šansu Nemanja Nedović u završnici jer je odigrao i više nego solidan meč, ipak, uloga meč vinera ide Strazelu koji je lucidnim potezom vratio +1 svom timu, i ispostavilo, postavio konačan rezultat.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Majk Džejms sa 14 poena, 5 skokova i 5 asistencija, ali nije mogao da pomogne svom timu u finišu. Pratili su ga Blosomgejm i Tajs sa 13 poena, dok se Nedović zaustavio na 8 poena, pogodivši dvije trojke.

Tajler Dorsi je u poraženom timu bio najbolji sa 19 poena, ispratio ga je Piters sa 17, dok je Milutinov zabilježio dabl-dabl od 13 poena i 10 skokova.

Inače, kriza u Monaku ne jenjava, a Majk Džejms se pojavio u hali 25 minuta pred utakmicu, kada su se navijači već pomirili sa činjenicom da neće igrati. Prva zvijezda tima je ipak počela utakmicu u prvoj petorci, bio je standarno dobar, ali je u finišu doživio težak peh...

