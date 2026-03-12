logo
Ovo je briga za Zvezdu: Džordan Nvora na meti najvećeg kluba u Evropi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Najbolji košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora je u tefteru Real Madrida.

Džordan Nvora na meti Real Madrida Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Američki košarkaš Džordan Nvora iz Crvene zvezde navodno je na meti Real Madrida za predstojeće ljeto, piše španski "Solobasket". Spremaju se u "kraljevskom klubu" za veliku rekonstrukciju nakon što nisu sasvim zadovoljni kako je urađena prethodnog ljeta, pa tako imaju i ozbiljne pikove u vidu Nvore i Hifija.

Španski portal navodi da je Real Madrida "zacrtao veliki potez na tržištu" koji se tiče najboljeg košarkaša Crvene zvezde, generalno i jednog od najboljih igrača Evrolige ove sezone.

"Ime Džordana Nvore sve više se pojavljuje kao jedno od najvećih na tržištu narednog ljeta. Košarkaški klub Real Madrid vidi se kao moguća destinacija za dovođenje jednog od najsvestranijih igrača u ligi, koji je ujedno i kandidat za MVP nagradu Evrolige u sezoni 2025/26. Riječ je o igraču za kojim vlada veliko interesovanje na tržištu. Džordan Nvora ima 36 odsto šuta za tri poena, a posebno se izdvaja kao igrač koji pravi razliku na obje strane terena", piše autor teksta Karlos Toribio i dodaje:

"Ipak, njegovo dovođenje neće biti jednostavno: nekoliko velikih projekata iz Evrolige pažljivo prati njegovu situaciju, svesni da je jedan od najuticajnijih igrača u takmičenju".

Što se tiče Džordana Nvore, nema sumnje da će Crvena zvezda željeti da ga zadrži, ali neće biti lako zbog interesovanja koje je iskazao najuspješniji klub Evrope, dok neće biti iznenađenje ako stigne i poziv iz NBA lige, gdje većina Amerikanaca i želi da se vrati kada ode "preko bare".

Nvora inače ima "1+1" ugovor sa Crvenom zvezdom, sa klauzulom za NBA ligu, a ove sezone prosječno je bilježio 17,5 poena i 4,4 skokova po meču.

