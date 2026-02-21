Crvena zvezda je osvojila Kup Koraća, Nvora je MVP, a Dobrić je podigao pehar u Nišu.
Crvena zvezda osvojila je još jednom Kup Radivoja Koraća, šesti put u nizu i tako nastavila dominaciju. U finalu je ubjedljivo savladala Megu (106:84) i pokazala da je bolja i kvalitetnija ekipa.
Nezaustavljiv je bio Džordan Nvora koji je dao 29 poena, upravo je on dobio MVP priznanje, proglašen je za najkorisnijeg igrača i najboljeg strijelca finalne utakmice. Pratio ga je Ognjen Dobrić sa 21 (7/9 za tri).
Džordan Nvora je MVP: Veliko slavlje Crvene zvezde u Nišu, Nebojša Čović predao pehar Ognjenu Dobriću
Odmah poslije toga uslijedila je dodjela medalja na kojoj je predsjednik KSS Nebojša Čović dodijelio pehar, popularnu "Žućkovu ljevicu" kapitenu Ognjenu Dobriću koji je po šesti put u karijeri osvojio ovaj trofej sa Zvezdom.
