Džordan Nvora je MVP: Veliko slavlje Crvene zvezde u Nišu, Nebojša Čović predao pehar Ognjenu Dobriću

Džordan Nvora je MVP: Veliko slavlje Crvene zvezde u Nišu, Nebojša Čović predao pehar Ognjenu Dobriću

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda je osvojila Kup Koraća, Nvora je MVP, a Dobrić je podigao pehar u Nišu.

nvora je mvp covic dodijelio pehar dobricu Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda osvojila je još jednom Kup Radivoja Koraća, šesti put u nizu i tako nastavila dominaciju. U finalu je ubjedljivo savladala Megu (106:84) i pokazala da je bolja i kvalitetnija ekipa.

Nezaustavljiv je bio Džordan Nvora koji je dao 29 poena, upravo je on dobio MVP priznanje, proglašen je za najkorisnijeg igrača i najboljeg strijelca finalne utakmice. Pratio ga je Ognjen Dobrić sa 21 (7/9 za tri).

Odmah poslije toga uslijedila je dodjela medalja na kojoj je predsjednik KSS Nebojša Čović dodijelio pehar, popularnu "Žućkovu ljevicu" kapitenu Ognjenu Dobriću koji je po šesti put u karijeri osvojio ovaj trofej sa Zvezdom.

Pogledajte

00:38
Ognjen Dobrić podiže pehar
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Tagovi

Džordan Nvora Kup Radivoja Koraća KK Crvena zvezda

