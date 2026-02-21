Crvena zvezda pregazila Megu i osvojila "Žućkovu ljevicu"

Crvena zvezda ubjedljivo je pobijedila Megu u finalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu.
Crvena zvezda je ubjedljivo pobijedila Megu na Kupu Radivoja Koraća i osvojila "Žućkovu ljevicu" - 106:84. Odbranila je pehar nacionalnog kupa i šesti put u nizu. Mega je bolje počela meč, povela sa 7:0 i to je bilo manje-više sve što je uradila na ovom meču. Borili su se, nisu odustajali ni na velikom zaostatku, ali je Zvezda pokazala da je bolja, iskusnija i kvalitetnija ekipa.
Zvezda se brzo vratila poslije sjajnog početka protivnika, Džordan Nvora je uzeo loptu i bio nerješiva enigma. Polako je "topio" minus, a onda je pokrenuo potpuni preokret. Niko mu ništa nije mogao. Pridružio mu se Dobrić koji je dao devet poena (3/3 za tri).
U drugom poluvremenu odgovornost je preuzeo Dobrić. Bio je nezaustavljiv. Skoro da nije mogao da promaši, imao je 6/6 za tri, prije nego što je promašio prvu trojku. Na kraju je promašio ukupno dvije (7/9 za tri). Mega je u jednom momentu uspjela da spusti minus na jednocifren, ali je Dobrić sve to odbio i pomogao Zvezdi da upiše ubjedljivu pobjedu.
Crvena zvezda: Mekintajer 3 (9as), Plavšić 10 (6sk), Miljenović 10 (3as), Batler 11, Davidovac 1, Kalinić 6 (5as), Dobrić 21 (7/9 za tri), Izundu 10 (11sk), Simjanovski 3, Nvora 29 (6sk), Radošić 2
Mega: Milenković, Luk 9, Đulović 4 (4sk), Drezgić 3 (5as), Marković 17 (7sk, 7 izg.l), Vukčević, Kroflič 15 (6sk), Sibi 4 (3sk), Suigo 23 (8sk), Srzentić, Gačić, Mušicki 9
