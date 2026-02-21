"Kako smo pobijedili Partizan?": Bogoljub Marković otkrio tajnu Mege i plan za finale Kupa protiv Zvezde

Jedan od najboljih košarkaša Mege Bogoljub Marković sumirao je utiske nakon velike pobjede nad Partizanom

Mega je pobijedila Partizan (80:58) i plasirala se u finale Kupa Radivoja Koraća. Posljednji put za trofej se borila 2023, a sada će, u još mlađem sastavu nego inače, pokušati da ponovo iznenadi Crvenu zvezdu. Ružičastima rival nije nepoznat, igrala je protiv crveno-bijelih prije otprilike dvije nedjelje i tada je Bogoljub Marković bio lider na terenu.

A kako to da je jedan mlad tim pobijedio i Partizan i Crvenu zvezdu? "Energija, čvrsta odbrana i koncentrisanost, nebitno ko je rival", počeo je Marković.

Odbrana Mege u potpunosti je nadigrala Partizan. Crno-bijeli su ubacili 58 poena, a u posljednjih 10 minuta svega 11. I možda je Partizan bio favorit, ali Mega ne strahuje.

"Ne razmišljam ko je favorit, ko nije favorit. Da je ovo ABA liga serija, plej-of serija, velike su šanse da bi dobili. Ali ovo je Kup, ovo je jedna utakmica za drugom, nije važno ko je favorit. Ja ne znam koliko su oni šutirali trojke u ovom meču, ali da - to je Kup. Nije im bio dan i drago mi, hvala Bogu da smo to kaznili."

"Mislim da su se ohladili, zanima me samo finale"

Meč je obilježio i prekid, pauza koja je trajala oko 45 minuta. U tom periodu sudije su otišle sa parketa, kao i igrači Partizana. Tek kada se ispraznio dio tribina, vratili su se svi i meč je nastavljen.

"Ne znam da li je neko mislio da je to njima prednost. Ja ne mislim da je to bila njima prednost, mislim da su se ohladili i to su poslije pokazali."

Pobjeda nad Partizanom je velika i važna stvar za Megu, ali već je i prošlost. Kapitena Mege ne zanima ni lična statistika (17, 12sk, 3as, 4 ukradene lopte).

"Ne zanima me više ova utakmica, samo gledam finale. Moja statistika... skokovi bili ili ne bili, više me ne zanima."

Kad je u pitanju borba za trofej sa ekipom Saše Obradovića, imao je kratak i jasan odgovor.

"Očekujem jedan sjajan pristup od strane mog tima i da damo sve od sebe. Vidjećemo šta će biti", zaključio je Marković.