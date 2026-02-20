logo
Ovako izgleda tribina sa koje su izbačeni navijači Partizana: Sat vremena se čekalo da izađu iz hale

Ovako izgleda tribina sa koje su izbačeni navijači Partizana: Sat vremena se čekalo da izađu iz hale

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Na kraju je polufinalni meč Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege nastavljen poslije sat vremena prekida.

Nastavljen meč Partizana i Mege Izvor: MONDO

Polufinalni meč Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege je prekinut u 31. minutu nakon tajm-auta Đoana Penjaroje. Prvo je jedan topovski udar uletio na teren, a zatim su navijači Partizana počeli da vrijeđaju prvo predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojšu Čovića, a potom i njegovu suprugu Vesnu. 

Arijan Lakić je zamolio navijače da prestanu sa skandiranjem, a nakon tri upozorenja sudija meč je prekinut na sat vremena i nastavljen je nakon što je ispražnjen jedan dio tribina sa navijačima Partizana.

Pogledajte kako je izgledala tribina nakon što je ispražnjena: 

Utakmica se nastavila, ostalo je još devet minuta do kraja, a delegat meča je upozorio da će u slučaju novog vrijeđanja biti ispražnjena kompletna hala. Igrači Mege su ostali sve vrijeme na terenu, a nakon što su se prvo vratili na teren igrači Partizana, vidjeli smo i sudije na parketu:

Pogledajte

00:05
Sudije se vratile na teren
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Meč je nastavljen pri rezultatu 61:47 za Megu, a pobjednik ovog meča će igrati finale u subotu sa Crvenom zvezdom koja je savladala Spartak u prvom polufinalnom meču.

