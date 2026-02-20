Pet stvari koje niste vidjeli u TV prenosu: Zbog ovih "sitnica" Partizan umalo ostao bez polufinala

Košarkaši Partizana izborili su polufinale Kupa Radivoja Koraća, a ekipa FMP-a pošteno je namučila srpskog evroligaša.

Partizan se plasirao u polufinale Kupa Radivoja Koraća nakon što je savladao FMP i to u uzbudljivoj završnici. Panteri su izgledali kao nešto bolji tim od Valjka, ali je Partizan na kraju ipak preokrenuo i slavio. Iskustvo, a pomalo i individualni kvalitet, odnijeli su prevagu i crno-bijeli zakazali su susret sa Megom u petak od 20.30 sati.

Dešavanja na terenu jasno su pokazivala da je momentum na strani FMP-a. Detalji van terena, pokazivali su da Partizan izgleda nemoćno, dok je trener Saša Nikitović burno pratio svaki potez svojih pulena na parketu. Ma koliko crno-bijeli nisu pokazali dobru igru sve do kraja susreta, bilo je jasno da su Panteri i te kako spremni da pariraju Partizanu. Nije bila potrebna posebna motivacija, crveno-bijeli iz Železnika su u dva susreta tekuće sezone bili vrlo blizu da iznenade ekipu Đoana Penjaroje - nisu uspjeli, a da nije u pitanju slučajnost dokazali su i na Kupu.

Ono što možda nije bilo viđeno u prenosu, a i te kako je moglo da ima uticaj na igru, motivaciju i ishod bili su detalji. FMP je djelovao kao mnogo motivisanija ekipa, a partije Lazara Stefanovića i Filipa Barne to su i pokazale. Ono što je navijače oduševilo bio je broj srpskih igrača koji su vodili FMP, dok je na drugoj strani zapažena i minutaža Uroša Mijailovića.

Mijailović ispred Bošnjakovića

Uroš Mijailović dobija sve više povjerenja trenera Đoana Penjaroje. Istini za volju, mladi igrač Partizana dobio je nešto više prilika u prvom poluvremenu, na terenu je proveo oko 11 minuta i za to vrijeme postigao dva poena. Imao je po jedan skok i jednu asistenciju, ali sama činjenica da je po nekoliko minuta bio jedini srpski igrač u petorci Partizana i svakako najmlađi u tom trenutku govori o tome da Španac vjeruje u momka iz Mionice.

Ono što možda nije odalo jasan utisak u TV prenosu, jeste odnos igrača prema Urošu. Bruno Fernando bio je ljut u nekoliko napada na srpskog igrača, ali istovremeno je pokazao i želju da pomogne mladiću. Tokom prekida i slobodnih bacanja davao mu je savjete, a potom je isto činio i Sterling Braun. Za svaku propuštenu priliku ili nerazumijevanje Mijailović je dobijao sugestije sa svih strana, od trenera Penjaroje, pomoćnog trenera Ace Matovića i naravno saigrača.

S druge strane, Mitar Bošnjaković priliku i dalje dobija na kašičici. Igrao je gotovo upola manje od mlađeg kolege i za to vrijeme nije postigao nijedan koš.

Partizan gubi - Penjaroja miran

Bilo je pomalo neočekivano vidjeti španskog trenera kako veći deo utakmice posmatra mirno. U nekim momentima sjedi, u nekim momentima stoji, ali jedno je bilo zajedničko - nevjerica. Posebno u trećoj četvrtini koju je FMP dobio 27:16, kad ekipa iz Železnika prosto nije mogla da promaši šut izvan linije 6,75. Reakcije igrača Partizana u odbrani nisu bile sjajne, pa je i Penjaroja ostao bez ideja.

Trener Partizana je u nevjerici gledao poteze rivala i odgovore svog tima. Svakako, to nije uobičajena situacija za španskog trenera na kakvu smo navikli, što zbog mentaliteta zemlje iz koje dolazi, što zbog primjera koji smo imali u prethodnim mečevima. Osim srčanosti pored terena, ovog puta gledali smo smirenost, ali prije svega nevjericu pored aut-linije.

Srčani Saša Nikitović

S druge strane imali smo borbenog Sašu Nikitovića. Trener FMP-a od prve sekunde nije imao mira. Često je bio i u konfliktu sa sudijama, žustre rasprave i borba nisu se vodile samo na terenu, već i van njega, a Nikitović je bio pravi primjer. Svaki tajm-aut bio je motivacija za igrače i želja da se ekipa "trgne" i popravi učinak. Dao je maksimum na klupi, pa je očekivao i takav rezultat, no pobjeda je izostala.

Izvor: Radule Perisic/ATAIMAGES

"Čestitam Partizanu, ali smo bili bolji tim u ovom meču. Neke sitnice su presudile, možda promašena slobodna bacanja u završnici, neki skokovi... Žao mi je jer dva puta gubimo od Partizana na isti način, oba puta smo imali priliku da u posljednjem napadu odnesemo pobjedu, ali nismo uspjeli", rekao je Saša Nikitović poslije poraza od Partizana u četvrtfinalu Kupa.

Bruno Fernando - jedini centar Partizana

Partizan je put Niša krenuo sa samo jednim klasičnim centrom, a to je Bruno Fernando. Bivši igrač Real Madrida iz meča u meč pokazuje borbenost i želju za pobjedom, ali kad je jedini u ekipi, to može da predstavlja problem za tim. Na terenu je bio maksimalno fokusiran u prvom poluvremenu, dok je u drugom, kad je bio van klupe, vidno pokazivao nervozu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Kako i sam kaže, sudije su u drugom dijelu utakmice procenile da je zaslužio svih pet faulova, a to je naljutilo centra Partizana. Tako je meč uglavnom posmatrao stojeći, često je šetao napred-nazad i to sa peškirom na glavi. "Nisam stvarno osjećao pritisak. Više je bilo do toga da pokušam da ostanem u igri i da rano ne uđem u problem sa ličnim greškama i trudio sam se koliko sam mogao. U prvom poluvremenu sam uradio prilično dobar posao i nisam napravio nijednu ličnu grešku, a fascinantno mi je kako sam u drugom poluvremenu uspio da napravim pet. Ne želim da pričam loše ni o kome, ali mislim da su neke stvari bile očigledne. Ipak, najvažnije je da smo pobijedili. Sada moramo da se fokusiramo na sljedeću utakmicu", bio je jasan Bruno Fernando.

Čitav Čair je crno-bijeli

Ono što Partizanu nije manjkalo, a to je podrška sa tribina. Kao i na svakom meču, crno-bijeli su imali publiku, kao šestog igrača. E, možda je baš to pomoglo FMP-u da se razigra. Panteri gotovo da nisu imali nijednog navijača u čitavom Čairu, ovacije su bile na strani Valjka, pa je atmosfera bila dodatna motivacija rivalu. Nešto na šta je Partizan navikao, a FMP baš i nema čestu priliku.

Tako je svaki potez sa linije penala za Pantere bio ispraćen zvižducima, a na meti navijača bili su posebno u trećoj četvrtini kad izvan linije 6,75 nisu uspjeli da promaše. I naravno u finišu meča, kad se rezultat lomio. Ipak, sreća nije bila na strani ekipe iz Železnika, ali je tim Saše Nikitovića pošteno namučio Partizan.