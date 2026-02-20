logo
"Trener i tim mi vjeruju": Pokuševski otkrio kako je postao heroj Partizana

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Kapiten Partizana Aleksej Pokuševski sumirao je utiske nakon plasmana u polufinale Kupa

Pokuševski otkrio kako je postao heroj Partizana Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio FMP u četvrtfinalu Kupa Radivoj Korać. Crno-bijeli su se opako namučili protiv Pantera, a jedan od najvažnijih igrača Parnog valjka bio je Aleksej Pokuševski koji je u prelomnom periodu susreta postigao trojku, a onda ponovo bio precizan za dva poena. Kapiten, u odsustvu Vanja Marinkovića, poslije pobjede crno-bijelih je iznio utiske.

"Čestitam FMP-u, dobro su igrali, dobro su nas i namučili. Imaju dobar tim. Mi smo pokazali da smo dobar tim pošto smo izdržali neke teške momente zajedno, biće teško da se oporavimo, ali to nam je posao", rekao je Pokuševski.

Popularni Poku je u nekim ključnim momentima meča bio precizan. "Trener i tim mi vjeruju, pogodio sam, to je olakšavajuća okolnost", rekao je on.

KK Mega Basket je naredni rival Partizanu. Riječ je o mladom timu koji je nedavno nadigrao KK Crvena zvezda i svakako predstavlja prepreku Partizanu. "Mlada ekipa sa puno energije. Imaju cijeli roster, tako da biće teško sigurno."

Partizan za manje od 24 sata igra još jedan meč protiv Mege. "Sigurno je teže, opet kažem, FMP igra sa ovom ekipom cijelu godinu. Nama igračima koji imaju manju minutažu tokom sezone je prilika da se uigramo."

