FMP žali zbog propuštenih šansi u Nišu: "Bili smo bolji od Partizana"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

FMP je poslije dramatične završnice i produžetka izgubio od Partizana, a Saša Nikitović i Filip Barna pričali su na konferenciji poslije meča.

Fmp zali za propustenim sansama protiv partizana Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Partizan je poslije drame i produžetka pobijedio FMP i prošao u polufinale Kupa Radivoja Koraća (95:90). Tim iz Železnika žali za propuštenim prilikama, pošto je imao napad za pobjedu u regularnom dijelu, ali je Filip Barna promašio šut u posljednjim sekundama. Poslije meča su se medijima obratili trener Saša Nikitović i kapiten Barna.

"Čestitam Partizanu, ali smo bili bolji tim u ovom meču. Neke sitnice su presudile, možda promašena slobodna bacanja u završnici, neki skokovi... Žao mi jer dva puta gubimo od Partizana na isti način, oba puta smo imali priliku da u posljednjem napadu odnesemo pobjedu, ali nismo uspjeli", rekao je Nikitović.

O dešavanjima na meču pričao je i kapiten "pantera".

"Čestitam Partizanu na pobjedi. Mislim da smo pružili vrlo dobru partiju, imali smo šansu i priliku da odemo na više od 10 razlike. Nedostatak koncentracije, izgubljene lopte doveli su do toga da je Partizan istopio prednost. Imao sam šut za pobjedu - promašio sam. Okrećemo se obavezama u drugom takmičenju", kazao je Barna.

Upitan je da prokomentariše posljednji napad kada je imao šut za pobjedu svog tima.

"Nije bilo puno vremena, odlučio sam ja da uzmem loptu - promašio sam. To je to", zaključio je Barna.

(MONDO)

