Dominacija Mege na Kupu Radivoja Koraća: Sad čeka Partizan

Mega je lako i ubjedljivo pobijedila OKK Beograd na Kupu u Nišu i sada čeka ishod meča Partizana i FMP-a i rivala u polufinalu.

Mega je pretposlednji polufinalista Kupa Radivoja Koraća. U Nišu je lako i ubjedljivo savladala OKK Beograd - 100:79. Sada čekaju ishod meča između Partizana i FMP Železnika i pobjednik tog meča biće im rival u polufinalu.

Mega je preuzela kontrolu meča sredinom prve četvrtine. OKK Beograd je dobro počeo, poveo sa 8:2 i to je bilo manje-više sve od njih. Od momenta kada je Mega izjednačila (12:12) krenula je serija od 11:2 koja je pokrenula ekipu. Već na poluvremenu bilo je jasno ko će dobiti meč pošto je tim Vuleta Avdalovića imao ogromnu prednost (59:39).

Kada je u pitanju lista strijelaca kod pobjednika su se istakli Bogoljub Marković (18, 8sk) i Ognjen Srzentić (13, 4sk, 4as). Na drugoj strani je Andrej Lučić bio najbolji sa 23 poena (16/17 sa linije penala).

