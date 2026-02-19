logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dominacija Mege na Kupu Radivoja Koraća: Sad čeka Partizan

Dominacija Mege na Kupu Radivoja Koraća: Sad čeka Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mega je lako i ubjedljivo pobijedila OKK Beograd na Kupu u Nišu i sada čeka ishod meča Partizana i FMP-a i rivala u polufinalu.

mega pobijedila okk beograd na kupu koraca Izvor: MN PRESS

Mega je pretposlednji polufinalista Kupa Radivoja Koraća. U Nišu je lako i ubjedljivo savladala OKK Beograd - 100:79. Sada čekaju ishod meča između Partizana i FMP Železnika i pobjednik tog meča biće im rival u polufinalu.

Mega je preuzela kontrolu meča sredinom prve četvrtine. OKK Beograd je dobro počeo, poveo sa 8:2 i to je bilo manje-više sve od njih. Od momenta kada je Mega izjednačila (12:12) krenula je serija od 11:2 koja je pokrenula ekipu. Već na poluvremenu bilo je jasno ko će dobiti meč pošto je tim Vuleta Avdalovića imao ogromnu prednost (59:39).

Kada je u pitanju lista strijelaca kod pobjednika su se istakli Bogoljub Marković (18, 8sk) i Ognjen Srzentić (13, 4sk, 4as). Na drugoj strani je Andrej Lučić bio najbolji sa 23 poena (16/17 sa linije penala).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:38
Bogoljub Marković naljutio Sašu Obradovića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Mega Kup Radivoja Koraća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC