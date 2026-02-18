Saša Obradović vikao na igrače Crvene zvezde: "Šetate, promašujete, ne radite ništa"

Saša Obradović je bio jako, jako nezadovoljan igrom svog tima u meču sa Borcem u drugom poluvremenu utakmice u Kupu Radivoja Koraća.

Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Djelovalo je da Crvena zvezda ide ka rutinskoj pobedi u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća sredinom druge četvrtine, a onda je Borac iskoristio seriju grešaka rivala i vratio se u meč.

Pogotovo je sjajno odigrao nekadašnji plejmejeker Aleksa Uskoković i stigao je ekspresno Borac sa "minus 15" na samo osam poena minusa. Nakon toga je tražio tajmaut Saša Obradović i bio je vidno ljut na svoje igrače.

"Pogledajte kako igrate. Šetate, promašujete i ne radite ništa. A sada ćete da preuzimate. I koliko će to da funkcioniše? Da li ste povrijeđeni ili šta se dešava?", rekao je Saša Obradović, očigledno nezadovoljan mentalitetom i pristupom svojih igrača.

Nije izdržao nekada legendarni plej Zvezde, a sada šef struke crveno-bijelih pa smo čuli i psovku na kraju... "Idite bre u p***u materinu, da vam p***a materina..." Pogledajte ovaj tajmaut:

Pogledajte 00:40 Saša Obradović tajmaut Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

