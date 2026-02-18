Đoan Penjaroja neće ni ime da im spomene: Trener Partizana poslao jasnu poruku pred početak Kupa

KK Partizan nalazi se u nimalo zavidnoj situaciji, ali Đoan Penjaroja ističe da su ambicije uvijek najveće.

Izvor: BC Partizan TV/Youtube/Printscreen

Košarkaši Partizana otvaraju Kup Radivoja Koraća protiv ekipe FMP-a, a meč četvrtfinala je na programu u četvrtak od 20 časova u niškoj dvorani "Čair". Crno-bijeli su iznenada ostali bez dvojice igrača Dilana Osetkovskog i Kamerona Pejna, ali trener Đoan Penjaroja kaže da mu ni to nije previše olakšalo da odabere četvoricu stranaca za nacionalno takmičenje.

Španac kaže da ovo nije nimalo "normalna situacija" i da je sav fokus na prvoj utakmici sa dobro poznatim rivalom iz Železnika.

"Kup je posebno takmičenje, tako i u Srbiji. Mislim da moramo da se fokusiramo samo na prvi meč sa FMP-om, jer su dobar tim. Ovo je posebna situacija za nas jer moramo da igramo samo sa četiri stranca, to nije normalno za nas. Moramo da igramo vrlo dobar meč, da kontrolišemo njihovu drugačiju situaciju, mogu da igraju zonu, pritiskaju loptu, pik-en-rol situacije. Moramo da budemo čisti u našim situacijama i da kontrolišemo jednog od najboljih igrača ABA lige, Filipa (Barnu)", kaže Penjaroja.

U Beogradu su ostali Nik Kalates, Tonje Džekiri i Karlik Džouns koji i dalje nije spreman za velike napore, kao ni Šejk Milton koji je u Americi na oporavku. Penjaroja nije ni spomenuo davno otpisane Džabarija Parkera i Miku Murinena.

"Ne, nije lako izabrati četiri igrača, sada sa problemima sa Dilanom i odlaskom Kamerona je malo lakše, jer su samo Tonje i Nik ostali van tima, jer Karlik u ovom momentu nije spreman. To je naša odluka, moramo da nađemo način da igramo bolje u tri meča zaredom."

Partizan igra sa iznuđenim sastavom i nema idealnih rješenja.

"To je naša postava, jasno je, tačno, ali pleja mogu igrati Vašington i Aleksa, i Poku i Bonga mogu igrati, ne kao visoki igrači, ali mogu biti rješenja."

Na pitanje o ambicijama bio je jako kratak.

"Da, Partizan ima najviše ambicije, ali prvo korak po korak, prva utakmica", zaključio je Penjaroja.

