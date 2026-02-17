Partizan traži pojačanje i za to ima rok: Penjaroja progovorio poslije suspenzije Osetkovskog

Trener Partizana Đoan Penjaroja svestan je situacije u kojoj se nalazi Parni valjak. Ekipa je u kratkom roku ostala bez dvojice igrača, ali postoje i dobre vijesti za tim

Trener Partizana Đoan Penjaroja otkrio je planove crno-bijelih. Klub iz Humske u kratkom roku je ostao bez dvojice igrača, tim je napustio bek Kameron Pejn, dok je iz ekipe udaljen i krilni centar Dilan Osetkovski. Na sve to, Španac ne računa na Miku Murinena koji će se vratiti u Finsku, odnosno Džabarija Parkera koji je pokazao izuzetno lošu igru od dolaska u klub. S druge strane, povratak Karlika Džounsa raduje, ali to neće biti dovoljno Partizanu - Penjaroja tvrdi da klub traži pojačanje.

Kad je u pitanju neočekivana suspenzija, koja će nesumnjivo ostaviti trag na tim Penjaroja je rekao: Veoma, veoma čudna situacija. Naročito jer smo svi mislili da je ona rešena prošlog ljeta, zaista je teško da se razumije šta se dešava. Onda se desilo ovo, poslije jutarnjeg treninga, stiglo je obavještenje da je Dilan suspendovan za nešto što se dogodilo prije 28 mjeseci... Nevjerovatno. Danas čekam još informacija jer je čudna situacija u kojoj smo se našli, prije svega je čudna za Dilana, a naravno veliki je problem za klub", rekao je strateg iz Španije u razgovoru za Mocart sport.

Nema kraja Partizanovim mukama, pošto rok za registrovanje igrača koji bi mogli da igraju u Evroligi ističe 25. februara. Crno-bijeli hitno moraju da reaguju i pronađu dosljednu zamjenu, svjestan je Penjaroja. "Sada imamo nedelju dana opciju da dovedemo još jednog igrača kako bi mogao da igra u Evroligi", dodao je.

"Najviše je iznenađen Dilan. Svi smo naravno. Zna da je napravio grešku, ali to je bilo prije 27 mjeseci, a onda u nedjelju mu suspenduju igračku licencu. Mi sada pratimo tržište, situacija je veoma teška i komplikovana, ali je evidentno da moramo da dovedemo igrača na poziciji krilnog centra. Klub pokušava da dovede zamjenu, ali je veoma komplikovano", dodao je Penjaroja.

Povratak harizmatičnog organizatora igre Karlika Džounsa je svakodnevno pitanje. "Dobro je, trenirao je u potpunosti sa ostatkom ekipe. Radi kompletne treninge. Mislim da će biti u potpunosti spreman da zaigra poslije Kupa, očekujem ga u timu već za utakmicu u Istanbulu, protiv Fenerbahčea", rekao je trener Partizana.