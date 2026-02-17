"Realnije je da preuzmem Partizan, ali sam strpljiv": Saša Đorđević poslije operacije progovorio o planovima

Aleksandar Đorđević trenutno čeka pravi klub i pravu priliku, a govorio je i o mogućnosti da preuzme ekipe kao što su Partizan, Real Madrid i Barselona jednog dana.

Aleksandar Saša Đorđević čeka pravu priliku za novi angažman. Želi da se vrati na klupu, ali ne po svaku cijenu. Odbio je nedavno i Zenit iz Sankt Peterburga i ima neke druge planove. Možda i Partizan... Razmatra o svemu tome.

"Nećete se iznenaditi ako vam kažem da sam često na terenima. Imao sam neke opcije, neke sam odbio, neke mi se nisu dopale. Sve u svemu, strpljiv sam. Istina je da kada god izađem na parket, da ponovo osjetim tu strast i vatru. U isto vrijeme sam sazrio dovoljno da znam da je potrebno da sačekam pravi momenat i pravu ekipu. Nisam trener koji će da uzme ekipu samo eto, reda radi. Moram da budem u cijelom tom projektu, da vjerujem u to, da bih preuzeo tim. Uz to, imao sam u novembru prošle godine operaciju kuka i sada imam dva vještačka kuka što je 'poklon' od moje košarkaške karijere. Nije bilo lako da se oporavim. Imao sam operaciju, pa sam bio u bolnici i sve to. Prvu operaciju kuka sam imao prije 10 godina, sada je bila druga. Neka vrsta 'poklona' od te narandžaste lopte i parketa", rekao je Đorđević u intervjuu za špansku "Marku".

Pitali su ga da li možda razmatra da trenira neki španski klub.

"Ja sam Španac, pošto sam naturalizovan 2003. godine. Naravno, stvar je ponosa, pošto me je ova zemlja prihvatila tokom tih šest-sedam godina kada sam igrao ovdje u Barsi i Realu. Zahvalan sam ovim ekipama. Jedna ćerka mi se rodila u Barseloni, druga u Madridu. Povezan sam sa ovom zemljom i volio bih jednog dana da se vratim. Hipotetički, da li bih odabrao Real ili Barselonu? Sami ste rekli, to je hipotetičko pitanje. Moramo da budemo realni i da kažemo da obje ekipe imaju sjajne trenere, Skariola i Paskvala. Kada biram, miran sam, profesionalan i prosto mora da postoji taj profesionalizam kada birate, ne mogu da utiču emocije i lične stvari."

Da li bi preuzeo Partizan?

Posle pitanja o potencijalnom preuzimanju Reala ili Barselone uslijedilo je pitanje i o tome da li sanja da vodi Partizan?

"I to je hipotetičko pitanje, ali je to nešto što je realnije. Svašta može da se dogodi, ali insistiram na tome da to mora da bude u pravom momentu, sa pravom prilikom. Ne treba juriti za prilikom, već baš suprotno. Treba cijeniti pravi momenat. Stariji treneri su uvijek govorili da se pravi posao trenera ocjenjuje onda kada ode iz kluba i kada se vidi da li je klub bolji bio nego kada si došao i da li si uradio dobar posao. Želim da me pamte kao nekoga ko je ostavio trag. Emocije sa Partizanom, Barselom, Realom... Mi smo profesionalci koji moramo da se izdignemo u takvim momentima i da donosimo odluke tako."

Željko, Skariolo, Aito ili?

Željko Obradović, Serđo Skariolo, Aito Garsija Reneses, ko je na njega imao najveći uticaj? To je pitanje koje mu je postavio španski novinar.

"Imao sam tu sreću da radim sa mnogim velikim imenima, kao ljudi koje ste nabrojali, tako su tu bili i Majk D'Entoni, Boža Maljković koji mi je bio prvi trener i košarkaški otac. Tu su i Duda Ivković, Krešimir Ćosić, ima mnogo pametnih ljudi koja su mi pomogli i edukovali me na tom putu. Slušao sam ih otvorenog uma, i trudio se da učim. Moja generacija je tako odrasla, slušali su se stariji, otac je bio glava porodice, onda profesor u školi, trener na treninzima. Njihova riječ bila je svetinja, sada je drugačije jer se u današnje vrijeme sve preispituje. Od svakog od njih sam nešto naučio, odabrao neke stvari koje su mi se posebno dopale i koristio sam to i sam, adaptirao ih na svoj stil igre. Svakog od njih poštujem mnogo", zaključio je Đorđević i istakao da je po njemu trenutni favorit u Evroligi Fenerbahče i da mu se sviđa kako igra ekipa Šarunasa Jasikevičijusa.

