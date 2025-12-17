"Možda je Saša Đorđević odbio Partizan": Bivši trener crno-bijelih ne želi stranca umjesto Željka Obradovića

Srpski stručnjak Nenad Trajković smatra da je Aleksandar Saša Đorđević idealan za trenera Partizana.

Pomoćni trener Virtusa iz Bolonje i nekadašnji trener Partizana Nenad Trajković osvrnuo se na situaciju u crno-bijelom taboru i odlazak Željka Obradovića. Splet nesrećnih okolnosti je doveo da legenda napusti Humsku u relativno ranoj fazi sezone, a Trajković smatra da bi njegovo mesto trebalo da zauzme Aleksandar Saša Đorđević.

Povreda Karlika Džonsa je poremetila planove Partizana, na šta su se nadovezali i ostali pehovi. Džabari Parker nije opravdao status najvećeg pojačanja, propustio je nekoliko utakmica, dok je još nekolicina igrača pokazala nezalaganje na terenu.

"Dovedeš jaka pojačanja i svi se povrede, a u velikom klubu sa navijačima koji hoće samo pobjede, mediji slijede taj odnos i uvijek, uvijek pada trener", rekao je asistent Duška Ivanovića u intervjuu za "Meridian sport", i nastavio:

"Niko ne pita Željka zašto je neko morao da ode na sahranu, zašto možda nije bio povrijeđen, ali mu se nije treniralo. Ili mu se nije baš trčalo, a plaćen je mnogo, pa ne možeš da se ponašaš prema njemu kao prema junioru. Ne možeš da ga kazniš, jer mnogo košta i moraš ti da se prilagodiš. Veliki treneri u NBA teško mogu da izdrže, ne mogu da podnesu takav odnos da su igrači velike zvijezde i sve im je podređeno. Mi to ne možemo. I zato je Obradović otišao" objašnjava srpski stručnjak.

Savjetuje upravu Partizana da razmisli o zvučnijim imenima i nema dilemu ko bi bio dostojan nasljednik Željka Obradovića.

"Ja bih doveo veliko ime za trenera - pod broj jedan Sašu Đorđevića! Dobro, možda je on i odbio poziv, ne znam, ali vidim da Partizan ima politiku da dovede nekog drugog. Volio bih prvo da vidimo šta je kod nas, u našoj avliji, a ne da stižu iz Španije, Italije… Ja nisam za to. Imamo puno bolje opcije od one koja dolazi", rekao je Trajković.

Za sada je Mirko Ocokoljić opravdao povjerenje uprave, ali je izvjesno da će se u nekom momentu ponovo naći u ulozi pomoćnika. Za sada se kao prvi kandidati spominju Đoan Penjaroja i Andrea Trinkijeri, s tim što je Španac bliži klupi crno-bijelih.

