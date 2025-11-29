logo
"Partizan izgubio (od) Željka, najteži poraz u istoriji": Saša Đorđević sjeo sa Obradovićem i obratio se klubu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
"Ovo nije smjelo da se dozvoli", poručio Saša Đorđević dok je sjedeo za stolom sa Obradovićem i legendama crno-bijelih. Nagovijestio odlazak trenera?

Saša Đorđević o Željki Obradoviću Izvor: X.com/CoachDjordjevic

Legenda PartIzana, srpske i evropske košarke Aleksandar Saša Đorđević objavio je u noći između petka i subotu fotografiju sa Željkom Obradovićem i poruku da su crno-bijeli doživjeli najteži poraz u istoriji kluba, koji nije smio da se dozvoli.

"Partizan je izgubio (od) Željka - ovo je najteži poraz u istoriji KK Partizan. Nije se smio dozvoliti ovakav ishod. A, ja i moji nekadašnji saigrači, kao i uvijek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s vječitom zahvalnošću - ekipa '92", objavio je Đorđević.

Na fotografiji su uz Đorđevića i Obradovića i drugi velikani Partizana, počev od Predraga Danilovića, Iva Nakića, Vlade Dragutinovića, Slaviše Koprivice, Mlađana Šilobada, Zorana Stevanovića, Branka Sinđelića... Oni su bili članovi najslavnijeg tima u istoriji crno-bijelih, koji je Obradović vodio 1992. do titule prvaka Evrope.

Đorđević je objavio ovu fotografiju uoči subotnjeg "Dana D" u Partizanu i sastanka klupskog rukovodstva i Željka Obradovića u 11 časova. Na tom sastanku postaće definitivno da li će Obradović povući ostavku koju je podnio u srijedu poslije poraza od Panatinaikosa i niza loših rezultata.

U petak je klub napustio sportski direktor Zoran Savić, nakon prvog razgovora Obradovića sa predsjednikom kluba Ostojom Mijailovićem i saradnicima.

KK Partizan Aleksandar Đorđević Željko Obradović

