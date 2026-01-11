logo
Nikola Jović opet zaglavio u "crnoj rupi": Nemoguće je objasniti šta mu se dešava ove sezone

Nikola Jović opet zaglavio u "crnoj rupi": Nemoguće je objasniti šta mu se dešava ove sezone

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Teško da u NBA ligi postoji igrač čije partije toliko fluktuiraju kao Nikola Jović.

Loša partija Nikole Jovića protiv Indijane Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jović ove sezone igra jako promjenjivo. Imao je dosta problema na početku sezone, mučile su ga i povrede, potom se vratio i pokazao da vrijedi 62 miliona dolara na koliko je potpisao tokom ljeta, međutim onda mu se opet dese "žute minute". I teško napušta takvo "raspoloženje".

Prethodne noći u porazu Majamija od Indijane (123:99) igrao je jako loše. Proveo je 17 minuta na parketu i za to vrijeme postigao je četiri poena, ali je šutirao jako loše (1/6 iz igre), dok je imao još samo jedan skok. S njim na parketu Majami je imao učinak od "-12". Prije toga, četiri dana ranije, odigrao je još jednu utakmicu za zaborav. U porazu od Minesote postigao je devet poena, ali je šutirao 2/8 iz igre.


Prije toga je imao 19 poena, pa 14, a meč prije toga protiv Detroita - samo pet uz šut 1/10. Dakle, teško da neko u NBA ligi ima ovoliki raspon od "crne rupe" do zaista kvalitetnih partija koje vrijede startne postave.

Odražava se to i na rezultate Majamija koji je prethodne noći predvodio povratnik Tajler Hirou sa 21 poenom, dok je najbolji igrač ove sezone Haime Hakez sa klupe dodao 16. Što se tiče Indijane, koja ima mnogo problema ove sezone i slavila je poslije dugo vremena, kod nje je najbolji igrač bio Endrju Nimbhard sa 29 poena.

Prethodne noći niko više od srpskih igrača nije izlazio na parket pošto je Bogdan Bogdanović i dalje povrijeđen i ne igra za Kliperse.

NBA rezultati 11. januar:

  • Klivlend - Minesota 146:134
  • Indijana - Majami 123:99
  • Detroit - LA Klipers 92:98
  • Boston - San Antonio 95:100
  • Čikago - Dalas 125:107
  • Juta - Šarlot 95:150

