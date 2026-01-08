Mo Bamba slobodan da dođe u Partizan: Darko mu uručio otkaz u NBA ligi

Partizan je cijelo ljeto tražio Moa Bambu, on je sačekao NBA ponudu. Sada je slobodan igrač poslije otkaza u Toronto Reptorsima.

Dugo ga je tražio Partizan, ali on je ostao u NBA. Sada je dobio otkaz i da li je ovo vrijeme da Mo Bamba ipak bude razmatran kao novi centar Partizana?

U danima kada čekamo debi Tonje Džekirija, odjednom se na tržištu pojavio nekadašnji šesti pik i jedan od najperspektivnijih centara NBA lige. Ipak, sada je dobio otkaz kod Darka Rajakovića u Torontu i očigledno nema mjesta za njega u NBA ligi.

Bamba je visok 218 centimetara i ima nevjerovatan raspon ruku od 239 centimetara, ali ni u Orlandu, a ni kasnije u Lejkersima, Klipersima, Filaldelfiji, Pelikansima i Torontu nije imao veliku ulogu. Sa Torontom je potpisao desetodnevni ugovor, ali nikoga nije ubijedio da mu je mjesto u timu koji redom pobjeđuje.

Kakav mu je NBA učinak?

Sada je za Toronto odigrao samo dvije utakmice, ukupno je proveo šest minuta na terenu i jedva da je ostavio neki utisak. U Orlandu je taman zaigrao kako treba u svojoj četvrtoj sezoni, bio je starter na 69 mečeva i prosječno je imao 10,6 poena i 8,1 skok, a onda je prešao u Lejkerse i sve je krenulo nizbrdo.

Od tada je samo u Filadelfiji odigrao 57 mečeva u sezoni 23/24, a u ostatku timova je bio epizodista. Sada sa tek 27 godina vjerovatno mora da bira između razvojne lige, Azije i Evrope.