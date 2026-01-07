logo
"Žao mi je Partizana, potreban je Evropi": Crno-bijeli ovo nisu očekivali od Nedovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nemanja Nedović istakao je da Partizan treba evropskoj košarci.

Nemanja Nedović o Partizanu Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju Monaka, što je bio peti uzastopni neuspjeh na mečevima Evrolige za srpskog predstavnika. Tokom sezone crno-bijeli imaju mnogo problema, a njih je primijetio i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović, koji je u dresu Monaka savladao Partizan.

Po Nedoviću, Partizan je potreban srpskoj i evropskoj košarci, pa mu je žao zbog svega što se ove sezone događa sa timom koji praktično više nema nikakve šanse da se domogne doigravanja, iako smo tek na polovini ligaškog dijela sezone u Evroligi.

"Težak je trenutak za Partizan. Meni je iskreno žao zbog toga. Jak Partizan je potreban ne samo Srbiji već cijeloj evropskoj košarci. Nisu u lakoj pozicji. Blizak sam sa Vanjom i Nikom Kalatesom. Pričali smo i nije im lako. Igračima je sigurno najteže. Takva je sezona, nema predaha, već imaju sljedeću utakmicu u petak protiv Barselone, a ja im želim da izvuku maksimum od ove sezone koliko je to moguće u ovom trenutku", rekao je Nemanja Nedović nakon utakmice.

Nije Nemanja Nedović u potpunosti zadovoljan kako je njegova ekipa igrala protiv Partizana, ali ističe da je i to bilo dovoljno dobro za ovu utakmicu. Monako je pobjedom nastavio borbu za sam vrh na tabeli Evrolige, što može da raduje i srpskog košarkaša.

"Odigrali smo dovoljno dobro da pobijedimo Partizan, nismo bili baš sjajni. Imali smo malu pauzu od sedam dana u odnosu na prethodnu utakmicu. Bilo je potrebno vrijeme da uhvatimo ritam, ali kada smo to uradili, kontrolisali smo utakmicu. Bilo je to dovoljno dobro za ovaj meč", istakao je srpski košarkaš o utakmici.

Nakon 20 odigranih kola u Evroligi, ekipa Monaka ima učinak 13-7 i nalazi se u samom vrhu tabele, što je potpuno u skladu sa ambicijama ovog kluba. Sa druge strane, Nemanja Nedović je prihvatio ulogu "tajnog oružja" sa klupe za rezervne igrače, pa ove sezone igra u prosjeku tek nešto više od 12 minuta po meču i za to vrijeme bilježi 5,2 poena, 1,3 asistenciju i 1,1 skok. Protiv Partizana je imao sedam poena, četiri skoka, jednu asistenciju, ali i tri izgubljene lopte.

