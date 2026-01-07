Penjaroja pogledao Partizanovu statistiku, pa rekao samo jedno: "Nemoguće je ovako, nemoguće"

Trener Partizana nema dilemu šta je najviše falilo u ubjedljivom porazu od Monaka

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Đoan Penjaroja kratko se obratio javnosti poslije ubjedljivog poraza od Monaka. Na intervju u miks-zoni došao je sa statistikom utakmice u ruci i gledao ju je dok je razgovarao sa lokalnom reporterkom.

Nakon što je konstatovala da je već na poluvremenu situacija bila veoma komplikovana za njegov tim, jer je Monako vodio 54:39, Penjaroja se saglasio sa tom ocjenom.

"Da, veoma komplikovano, igrali smo veoma loše u prvom dijelu, u trećoj četvrtini smo se malo popravili. Bilo je nemoguće da igramo bez energije u ovom takmičenju. Nemoguće je na ovom nivou", rekao je on kratko.

Partizan poslije petog poraza u nizu ostaje posljednjeplasirani na tabeli Evrolige i pred njim je još jedno teško gostovanje, Barseloni u petak. Na tom meču imaće podršku Tonija Džekirija, svog najnovijeg pojačanja iz CSKA Moskve.